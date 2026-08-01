Warner Bros. уже долго ведет переговоры о сиквеле «Барби» с Гретой Гервиг, Марго Робби и Райаном Гослингом — но, как сообщает New York Times, стороны так и не пришли к соглашению. Если сделка не будет заключена до декабря, права на франшизу вернутся к Mattel.