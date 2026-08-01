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Переговоры по сиквелу «Барби» затягиваются — и Warner Bros. рискует потерять права на франшизу

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Warner Bros.

Warner Bros. уже долго ведет переговоры о сиквеле «Барби» с Гретой Гервиг, Марго Робби и Райаном Гослингом — но, как сообщает New York Times, стороны так и не пришли к соглашению. Если сделка не будет заключена до декабря, права на франшизу вернутся к Mattel.

Студия предлагала ключевым участникам долю от прибыли при достижении определенных кассовых показателей, а также авансы — известно, что Гослингу обещали 20 млн долларов. Однако глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав посчитал условия слишком щедрыми и не утвердил их.

Сопредседатели студии Пэм Эбди и Майкл Де Лука признали: «У нас есть права на сделку с Mattel, и мы сделали ряд крупных предложений, но пока не смогли достичь соглашения».

Переговоры идут в критический для Warner Bros. момент. Последние релизы студии — «Супергерл» и «Невеста» — не окупились, а слияние с Paramount заморожено до 2027 года из-за претензий 12 штатов и Гильдии сценаристов США.

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