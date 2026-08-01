Место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 млн долларов

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» влияет не только на кассовые сборы, но и на туризм. После выхода картины сицилийский остров Фавиньяна, где снимали сцены Итаки, переживает всплеск интереса путешественников. Власти ожидают, что в долгосрочной перспективе «место притяжения» принесет региону более 500 млн долларов. Об этом сообщило издание Variety.
Во время съемок Фавиньяна «сыграла» Итаку — родину Одиссея, Пенелопы и Телемаха. Для дворца героя команда Нолана выбрала замок Санта-Катерина XV века, расположенный на вершине одноименной горы. Здесь же построили декорации фермы свинопаса Эвмея, а часть сцен сняли на пляжах острова и соседнем островке Превето.
После выхода первого трейлера в мае Фавиньяну начали активно продвигать как место съемок фильма. В том числе остров появился в объявлениях сервиса подбора жилья Airbnb, где путешественникам предлагают остановиться рядом с локациями, вдохновившими атмосферу «Одиссеи».
Глава Сицилийской кинокомиссии Никола Тарантино ожидает заметный рост числа иностранных туристов, особенно из США. По его словам, похожий эффект ранее вызвал второй сезон «Белого лотоса», однако влияние фильма Нолана может оказаться значительно сильнее.
По оценкам, «Белый лотос» принес сицилийской Таормине около 158 млн долларов прибыли от туризма. «Одиссея», как ожидается, принесет Фавиньяне около 287 млн долларов уже в ближайшие три года, а в долгосрочной перспективе — более 500 млн.
В Universal также отмечают, что Италия стала одним из самых успешных рынков для фильма. Сейчас страна занимает четвертое место по мировым сборам «Одиссеи» после США и Канады, Великобритании с Ирландией и Франции.