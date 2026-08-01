Место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 млн долларов

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» влияет не только на кассовые сборы, но и на туризм. После выхода картины сицилийский остров Фавиньяна, где снимали сцены Итаки, переживает всплеск интереса путешественников. Власти ожидают, что в долгосрочной перспективе «место притяжения» принесет региону более 500 млн долларов. Об этом сообщило издание Variety.