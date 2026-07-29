Космическая «Одиссея»: аналоговый пеплум, в котором Нолан подбирается к величию Кубрика

Не нужно быть киноведом, чтобы провести очевидную аналогию: если «Оппенгеймер» — это кубриковский «Доктор Стрейнджлав» , то «Одиссея» — его «Спартак» , огромный зрелищный блокбастер в жанре «меча и сандалии» . Впрочем, со «Спартаком» все было непросто. Кубрик до конца не считал этот фильм своим — настолько, что профессор Джеймс Нэрмор в своей монументальной, исчерпывающей монографии «Кубрик» не стал про него писать. Это в большей степени был проект продюсера и исполнителя главной роли Кирка Дугласа и опального, ставшего жертвой маккартистской «охоты на ведьм» сценариста-марксиста Далтона Трамбо. Сам Кубрик в этой истории чувствовал себя наемным режиссером — и, пересматривая сегодня «Спартака», понимаешь почему. С первых минут это правозащитное, но прямое как палка кино наполнено гражданским пафосом, которого избегал Кубрик, предпочитавший троллить публику и старавшийся оставаться неоднозначным во всех своих работах.