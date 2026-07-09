От «Гефеста» до «Одиссеи 1992»: мифы и легенды Древней Греции в фильмах «Горький феста»

«Мифы о Гефесте, боге и стройотряде», реж. Алексей Федорченко
Лучшая режиссерская работа
2026-й — год античности в российском кино. Если Андрей Звягинцев в «Минотавре» — ремейке триллера «Неверная жена» Клода Шаброля — решил обратиться к мифу о критском быкоголовом чудовище, то Алексей Федорченко в своем новом доке, рассказывающем о легендарном студенческом стройотряде «Гефест» Уральского политехнического института (УПИ), — к мифам о боге огня и кузнечного мастерства Гефесте. В итоге эти озорные и подчас даже скабрезные сказания стали идеальной оправой для фильма, а режиссеру из заказной, по сути, истории (инофоповодом стало 55-летие «Гефеста», а спонсором картины выступил выпускник политеха и предприниматель Дмитрий Пумпянский) удалось собрать документалку в своем фирменном ироничном стиле.
Поскольку рассказы участников стройотряда уже сами по себе похожи на мифы (чего только стоят истории самого режиссера, который однажды повис на одной руке на высоте пятого этажа, а в другой — в противоборстве так вывихнул руку, что она ноет до сих пор), Федорченко в противоречащих друг другу интервью даже не пытается найти истину. Наоборот, он создает пространство для легенд, чтобы широкими мазками (и с помощью нейросетевых фонов, расположенных за спинами своих героев) нарисовать портрет целого поколения, которое и жить торопилось, и чувствовать спешило. Очевидно, что жизнь советских титанов, купавшихся в керосине и не знавших широкополосного интернета, была чуть ближе к Древней Греции, чем наша с вами, — и ее куражу можно только позавидовать.
«Лето будет общим», реж. Даниил Меркулов
Специальное упоминание жюри
Пока герои «Мифов о Гефесте» вспоминают свое прошлое, персонажи фильма «Лето будет общим» возвращаются в прошлое советского кино, когда фильмы были черно-белыми, а настроением — оттепельным. Трое друзей — Даня (Даниил Меркулов), Олег (Олег Ершов) и Мика (Мика Липман) — хотят стать настоящими героями, как древнегреческие аргонавты. Поэтому, чтобы вернуть Дане пропавшие обоняние, эти веселые ребята отправляются к морю на поиски легендарного библейского растения афорсемон. Во время путешествия они обращаются за советами к Ясону (Алексей Воробьев), царю Давиду (Марк Богатырев) и Жанне д’Арк (Анна Савранская из третьего «Льда»). Но главная встреча (и по совместительству главный бэнгер фильма) их ждет в купе поезда, когда к ним подсядет персонаж Сергея Чонишвили, который произнесет душераздирающе смешной монолог в манере Алексея Петренко из «Двадцати дней без войны» Алексея Германа-старшего.
Не каждое молодое и уж тем более молодежное кино тянет на поколенческое высказывание, но «Лето будет общим», кажется, оно. Застрявшие в безвременье балбесы мечтают о подвигах, но время античных, ветхозаветных и средневековых героев ушло, поэтому все, что остается ребятам, — теория малых дел (и это не самый худший вариант). Единственный минус, который можно вменить в вину этому обаятельному, состоящему из пятидесяти оттенков советского фильму, то, что он никак не хочет заканчиваться. По ощущениям, у него где-то с десяток эпилогов. Но этому тоже можно найти объяснение: оказавшимся в такой ламповой картине зрителям или героям очень не хочется возвращаться в реальный мир.
«Полуживой полумертвый не может выйти. Одиссея 1992», реж. Илья Хотиненко
Пока Кристофер Нолан готовится представить «Одиссею», один из ключевых панков российского кино Илья Хотиненко («Кинопленка №8») показал на «Горький фесте» свою «Одиссею 1992». Стоит отметить, что у Хотиненко-младшего до этого уже был фильм под названием «Одиссея 1989» с Петром Бусловым, но новая картина если и сиквел, то идейный и с жирной приставкой «мета-». По сюжету Илья Владимирович вместе со своей супругой и сорежиссером Святославой Сагуновой пытается снять (по ощущениям) окончательный фильм про бандитские девяностые, ведь братки в кожанках сейчас такой же пыльный раритет, как и греки с троянцами. Но вместо этого у него получается гениальная, гомерически (а местами и истерически) смешная картина о том, как он пытается снять этот фильм. Такая «Киностудия» в миниатюре.
Под занавес нам все же покажут кусочек задуманного боевика: его действие будет происходить на автопарковке (если быть точным, в кооперативе «Атлантида», с намеком, очевидно, на постсоветскую атлантиду), где сферы влияния будут делить несколько гангстерских банд и Никита Кологривый в образе Рэмбо на коне и с ручным пулеметом (это надо видеть!). Но главная сюжетная арка в этом по-хорошему диком метафильме, пожалуй, у актера Евгения Коряковского, который задает режиссерам неудобные вопросы и выступает своего рода зрительскими глазами. Ну и поскольку Хотиненко в «Одиссее 1992» в том числе рассуждает про постмодернизм, неудивительно, что картина буквально заканчивается ролан-бартовской «Смертью автора».
В этом году с актрисой Мариной Калецкой на фестивале было две короткометражки (другая — «Главная роль»), но отметить хочется совершенно сокрушительный «Последний день» про то, что конец света лучше встречать в отличной компании. Редкий случай, когда эсхатология может быть обнадеживающей, Танатос проигрывает Эросу с разгромным счетом, а финальные титры вовсе не означают конец.
Мастерская зарисовка про двух подруг (Мария Денисова и Софья Корсакова), одна из которых думает, что мир вертится вокруг нее, а другая обвиняет первую в том, что та крадет ее мечты. Кино настолько тактильное, что в какой-то момент забываешь, что смотришь всего лишь короткометражный фильм.
Лучший фильм, приз зрительских симпатий (третье место) и спецприз (сертификат на миллион рублей)
Труппа Нижегородского ТЮЗа ставит спектакль по «Сотворившей чудо» Уильяма Гибсона, а им в этом помогают директор благотворительной организации Юлия Кремнева и ее незрячий и неслышащий сын Петя. Не эксплуатационный и не слезовыжимательный (хотя воды в фильме предостаточно, так как она выступает одной из ключевых метафор), а нежный и лиричный док про невидящих и неслышащих подростков.