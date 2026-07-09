От «Гефеста» до «Одиссеи 1992»: мифы и легенды Древней Греции в фильмах «Горький феста»

Поскольку рассказы участников стройотряда уже сами по себе похожи на мифы (чего только стоят истории самого режиссера, который однажды повис на одной руке на высоте пятого этажа, а в другой — в противоборстве так вывихнул руку, что она ноет до сих пор), Федорченко в противоречащих друг другу интервью даже не пытается найти истину. Наоборот, он создает пространство для легенд, чтобы широкими мазками (и с помощью нейросетевых фонов, расположенных за спинами своих героев) нарисовать портрет целого поколения , которое и жить торопилось, и чувствовать спешило. Очевидно, что жизнь советских титанов, купавшихся в керосине и не знавших широкополосного интернета, была чуть ближе к Древней Греции, чем наша с вами, — и ее куражу можно только позавидовать.