«Мертвые души» на Диком Западе и «Твин Пикс» по-киргизски: 3 лучших фильма «Зеркала-2026»

Иными словами, «Мерген» — очень ученическое, подражательное искусство, которое состоит исключительно из заимствований (несмотря на то, что в его основе лежат два национальных киргизских эпоса: «Кожожаш» и «Карагул ботом») и не предлагает какого-то оригинального авторского видения. Часто из-за своей вторичности и двух сюжетных таймлайнов оно выглядит комично. Вместе с тем нельзя отрицать того, что у режиссера Чингиза Нарынова («После дождя») есть профессиональные скиллы, благодаря которым просмотр этого запутанного детектива ни на секунду не превращается в скучное зрелище. Да, это не кино, а скорее игра в кино — попытка сделать все как у взрослых. Может быть, не до конца получившаяся, но достаточно увлекательная, чтобы можно было констатировать: один из входов в Черный Вигвам находится в Тянь-Шане.