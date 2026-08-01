Французский модный дом Coperni представил новую версию своей культовой сумки Swipe Bag с неожиданным наполнением. Вместо привычных материалов в стенках аксессуара «живут» плесневые грибы, которые продолжают развиваться уже после изготовления изделия.
Проект Coperni создал совместно с художницей Аревик Акопян. Для работы она использовала растительные ткани, внутри которых выращиваются грибные культуры. По словам Акопян, источником вдохновения для серии стала художница Даша Плесень из Москвы, известная работами с самостоятельно выращенными биоматериалами.
Пока неясно, станет ли эта коллекция полноценным релизом бренда. Известно, что визуализации сумок были созданы совместно с проектом, работающим с нейросетями. Сама художница показала процесс изготовления только одного экземпляра.