Самокаты в Москве арендовали более 40 млн раз с начала сезона
Место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 млн долларов
Переговоры по сиквелу «Барби» затягиваются — и Warner Bros. рискует потерять права на франшизу
Обновился список обязательных предустановленных приложений — убрали «Марусю», добавили «Алису AI»
«Аэрофлот» добавил лакто-вегетарианское питание в экономклассе на дальних рейсах
Met Gala 2027 посвятят Джону Гальяно — модельеру, работавшему с Dior, Maison Margiela и Zara
Клуб «Клуб» закрылся навсегда. На его месте появится новое заведение
Рианна чуть не стала фотографом своего фаната, ситуацию исправил A$AP Rocky
Драма «Девочки учатся бриться» про 90-е выйдет в российский прокат 24 сентября
Лерчек получила пять лет условно по делу о незаконных валютных операциях
Московские водители чаще других ездят без аварий — больше половины более 10 лет не попадали в ДТП
В Узбекистане оштрафовали девушку, которая криком спаслась от насильника
В РФ учредили Национальную премию имени Майи Плисецкой
6 августа Cinematica Orchestra в Москве представит новую программу композитора Глеба Андрианова
Съемки фильма по Elden Ring завершились
Байопик «Майкл» подстегнул рост продаж музыки Майкла Джексона
В Екатеринбурге снова зажглась надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
Из офиса Netflix в Лос-Анджелесе украли жесткий диск с фильмом с Николасом Кейджем
Трэвис Скотт создал эксклюзивные Nike для съемочной группы «Одиссеи»
Устную часть в ЕГЭ по истории добавят к 2030 году
Ученые выяснили, почему знакомые запахи возвращают воспоминания из детства
Тиган Крофт и Майло Манхайм на первых кадрах со съемок лайв-экшна диснеевской «Рапунцель»
Ученые создали умное кольцо, которое анализирует состояние здоровья по поту
Карен Хачанов стал амбассадором нового премиального проекта девелопера MR
У «Бестолковых» все-таки выйдет сериал-сиквел — и Алисия Силверстоун вернется к роли Шер
Мессенджер Max договорился с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и T2 о бесплатном трафике
Трэвис Скотт выпустил клип на трек «When I’m Home», который звучит в титрах «Одиссеи»
«2ГИС» добавил мероприятия на карту города

Coperni показал сумки с живой плесенью внутри — их создали вместе с художницей Аревик Акопян

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @arevik_hakobyan

Французский модный дом Coperni представил новую версию своей культовой сумки Swipe Bag с неожиданным наполнением. Вместо привычных материалов в стенках аксессуара «живут» плесневые грибы, которые продолжают развиваться уже после изготовления изделия.

Проект Coperni создал совместно с художницей Аревик Акопян. Для работы она использовала растительные ткани, внутри которых выращиваются грибные культуры. По словам Акопян, источником вдохновения для серии стала художница Даша Плесень из Москвы, известная работами с самостоятельно выращенными биоматериалами.

1/7
© @arevik_hakobyan
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Пока неясно, станет ли эта коллекция полноценным релизом бренда. Известно, что визуализации сумок были созданы совместно с проектом, работающим с нейросетями. Сама художница показала процесс изготовления только одного экземпляра.

Расскажите друзьям