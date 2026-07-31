Клуб «Клуб» закрылся навсегда. На его месте появится новое заведение

Клуб «Клуб» на Покровском бульваре закрылся навсегда. Об этом редактору «Афиши Daily» Шуре Богачевой рассказал креативный директор заведения Давид Гагоев.
Что откроется на месте клуба «Клуб», пока неизвестно. «Совсем скоро узнаем», — добавил Гагоев.
Тем временем над входом в заведение уже появилась новая вывеска «Книжный».
Клуб «Клуб», который открылся на Покровском бульваре в 2021 году, недавно приостановил работу. Представители заведения объяснили это тем, что бар перестал справляться с увеличившимся потоком гостей. Арт-директор клуба Фарик Фарада отметил, что команде нужно небольшое время, чтобы обновить дизайн пространства, логистику и другое. «Клуб» создала команда рюмочных «Зинзивер», «Южная», «Дежурная», «Барка» и «Вишневый сад».
«Клуб» — одно из самых знаковых заведений темных двадцатых. О самом мемном баре Москвы, а также о том, почему одни его любят, а другие ненавидят, можно прочитать в статье Шуры Богачевой.