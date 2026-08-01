В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Самокаты в Москве арендовали более 40 млн раз с начала сезона
Сэм Рэйми спродюсирует экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега»
На маркетинг нового «Человека-паука» потратили рекордные 309 млн долларов
Исследование: медленный выдох может сделать человека более склонным к риску
Исследование: люди чаще доверяют психологам с привлекательной внешностью
Coperni показал сумки с живой плесенью внутри — их создали вместе с художницей Аревик Акопян
Место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 млн долларов
Переговоры по сиквелу «Барби» затягиваются — и Warner Bros. рискует потерять права на франшизу
Обновился список обязательных предустановленных приложений — убрали «Марусю», добавили «Алису AI»
«Аэрофлот» добавил лакто-вегетарианское питание в экономклассе на дальних рейсах
Met Gala 2027 посвятят Джону Гальяно — модельеру, работавшему с Dior, Maison Margiela и Zara
Клуб «Клуб» закрылся навсегда. На его месте появится новое заведение
Рианна чуть не стала фотографом своего фаната, ситуацию исправил A$AP Rocky
Драма «Девочки учатся бриться» про 90-е выйдет в российский прокат 24 сентября
Лерчек получила пять лет условно по делу о незаконных валютных операциях
Московские водители чаще других ездят без аварий — больше половины более 10 лет не попадали в ДТП
В Узбекистане оштрафовали девушку, которая криком спаслась от насильника
В РФ учредили Национальную премию имени Майи Плисецкой
6 августа Cinematica Orchestra в Москве представит новую программу композитора Глеба Андрианова
Съемки фильма по Elden Ring завершились
Байопик «Майкл» подстегнул рост продаж музыки Майкла Джексона
В Екатеринбурге снова зажглась надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
Из офиса Netflix в Лос-Анджелесе украли жесткий диск с фильмом с Николасом Кейджем
Трэвис Скотт создал эксклюзивные Nike для съемочной группы «Одиссеи»
Устную часть в ЕГЭ по истории добавят к 2030 году
Ученые выяснили, почему знакомые запахи возвращают воспоминания из детства
Тиган Крофт и Майло Манхайм на первых кадрах со съемок лайв-экшна диснеевской «Рапунцель»
Ученые создали умное кольцо, которое анализирует состояние здоровья по поту

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Мельникова Елена/Агентство «Москва»

В Москве на 1 и 2 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра РФ.

По прогнозу синоптиков, в субботу температура воздуха в столице поднимется до +30 градусов, а в воскресенье — до +32. Из-за высоких температур специалисты предупреждают о потенциально опасных погодных условиях.

Оранжевый уровень — один из самых высоких в системе метеопредупреждений. Его вводят, когда погодные условия могут представлять опасность для здоровья и повышать риск чрезвычайных ситуаций.

Расскажите друзьям