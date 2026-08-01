В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

В Москве на 1 и 2 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра РФ.
По прогнозу синоптиков, в субботу температура воздуха в столице поднимется до +30 градусов, а в воскресенье — до +32. Из-за высоких температур специалисты предупреждают о потенциально опасных погодных условиях.
Оранжевый уровень — один из самых высоких в системе метеопредупреждений. Его вводят, когда погодные условия могут представлять опасность для здоровья и повышать риск чрезвычайных ситуаций.