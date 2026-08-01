Исследование: медленный выдох может сделать человека более склонным к риску

В эксперименте приняли участие 41 доброволец. Им предлагали сыграть в денежную игру, где нужно было решать, соглашаться ли на рискованную ставку с шансом выиграть от 10 до 30 евро или потерять от 5 до 15 евро. В одном случае участники дышали в привычном ритме, а в другом — делали вдох в течение двух секунд и медленный восьмисекундный выдох.