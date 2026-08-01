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Исследование: медленный выдох может сделать человека более склонным к риску

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Pictures

Нейробиологи из Германии обнаружили, что медленный выдох и контроль дыхания повышают чувствительность мозга к возможной награде и делает людей более склонными к риску. Результат исследования опубликовало издание PsyPost.

Авторы работы изучали связь между дыханием, работой нервной системы и поведением. Известно, что стресс активирует симпатическую нервную систему, из-за чего люди чаще избегают риска. В расслабленном состоянии, напротив, активнее работает парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление организма.

В эксперименте приняли участие 41 доброволец. Им предлагали сыграть в денежную игру, где нужно было решать, соглашаться ли на рискованную ставку с шансом выиграть от 10 до 30 евро или потерять от 5 до 15 евро. В одном случае участники дышали в привычном ритме, а в другом — делали вдох в течение двух секунд и медленный восьмисекундный выдох.

Во время эксперимента ученые отслеживали сердечный ритм, активность мозга, состояние кожи и размер зрачков. Оказалось, что длинный выдох повышал вариабельность сердечного ритма — показатель активности парасимпатической нервной системы. При этом уровень общего возбуждения организма практически не менялся.

В состоянии после медленного выдоха участники заметно чаще соглашались на рискованные предложения. Анализ показал, что дело не в снижении страха перед потерями: мозг просто начинал сильнее ценить потенциальную награду.

Сканирование мозга подтвердило этот вывод. Наиболее выраженные изменения наблюдались в вентромедиальной префронтальной коре — области, отвечающей за оценку ценности выбора, — и в предклинье, которое помогает связывать ощущения тела с принятием решений.

Авторы исследования считают, что техника может быть полезна не только в повседневной жизни, но и в клинической психологии. В будущем они планируют проверить, поможет ли контролируемое дыхание людям в стрессовых профессиях, а также пациентам с тревожными расстройствами, депрессией и нарушениями пищевого поведения.

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