На маркетинг нового «Человека-паука» потратили рекордные 309 млн долларов

Маркетинговая кампания фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» стала самой дорогой в истории Голливуда. По данным Deadline, Sony и Disney вложили в продвижение картины 309 млн долларов.
Предыдущий рекорд также принадлежал фильму о Человеке-пауке. На рекламу ленты «Человек-паук: Вдали от дома», вышедшей в 2019 году, студии потратили 288 млн долларов.
В продвижении нового фильма приняли участие 165 брендов, среди которых BMW, Samsung, Asus, а также социальные сети и видеоигры. Человек-паук появился, в частности, в видеоиграх Fortnite и PUBG Mobile в рамках рекламных интеграций.
Студии рассчитывают, что масштабная кампания оправдает себя. По прогнозам аналитиков, мировые сборы фильма на старте могут достичь 500 млн долларов, а итоговый бокс-офис — превысить 2 млрд долларов. Если ожидания сбудутся, «Совершенно новый день» станет самым кассовым сольным фильмом о Питере Паркере.