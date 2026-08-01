Сэм Рэйми спродюсирует экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега»

Роман «Безнадега» вышел в 1996 году и ранее уже был экранизирован как телефильм «Обреченность» в 2006-м. В центре сюжета — группа путешественников, оказавшихся в небольшом пустынном городке, где пробудилось древнее зло. Их начинает преследовать одержимый полицейский, решивший устроить смертельную охоту.