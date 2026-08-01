Сэм Рэйми спродюсирует экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега»

Searchlight Pictures запускает в производство новую экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега» (Desperation). Продюсером проекта выступит автор «Зловещих мертвецов» и первой кинотрилогии «Человек-паук» Сэм Рэйми. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Зак Липовски и Адам Б. Стайн — режиссеры успешного хоррора «Пункт назначения: Кровные узы» — могут поставить новую экранизацию Кинга. Сейчас с ними ведут переговоры. Сценарий пишет Райан Бреннан.
Роман «Безнадега» вышел в 1996 году и ранее уже был экранизирован как телефильм «Обреченность» в 2006-м. В центре сюжета — группа путешественников, оказавшихся в небольшом пустынном городке, где пробудилось древнее зло. Их начинает преследовать одержимый полицейский, решивший устроить смертельную охоту.
Вместе с Рэйми продюсировать ленту будет его постоянный соратник Роберт Таперт из Ghost House Pictures. Для Searchlight проект курируют вице-президент по производству Тейлор Фридман и креативный продюсер Кэмерон Чидси.
После успеха «Пункта назначения: Кровные узы» Липовски и Стайн стали одними из самых востребованных хоррор-режиссеров Голливуда. Сейчас они также работают над экранизацией рассказа «Long Lost», сценарием третьих «Гремлинов», анимационным фильмом о Веноме и экранизацией видеоигры «Metal Gear Solid».
За последние годы Голливуд переживает новый всплеск интереса к произведениям Стивена Кинга. Только в прошлом году вышли или были анонсированы «Оно: Добро пожаловать в Дерри», «Долгая прогулка», «Жизнь Чака» и новая версия «Бегущего человека».