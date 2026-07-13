Эш против армии ребутов: все части «Зловещих мертвецов» — от худшей к лучшей

8. «Зловещие мертвецы: Пекло» (2026), реж. Себастьен Ваничек
«Evil Dead Burn»
Это должно было случиться: за очередной выпуск самой экстремальной голливудской хоррор-франшизы взялся режиссер течения «новый французский экстрим». Увы, в довесок Себастьену Ваничеку достался еще и крупнейший голливудский бюджет в истории серии, поэтому кино вышло не по-французски драйвовым и извращенным, а по-американски неповоротливым и дуболомным. Финальная битва против обугленного компьютерного мертвеца в духе «Терминатора» — преступление против «Зловещих мертвецов», которое простить невозможно.
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7. «Восстание зловещих мертвецов» (2023), реж. Ли Кронин
«Evil Dead Rise»
В «Зловещих мертвецах» никогда не существовало строгого канона или узких жанровых рамок, и в этом всегда заключалась сила серии. В то же время лучшие ее фильмы обладали особым вайбом, который тоже нужно уметь поймать. Ирландский режиссер Ли Кронин пошел именно что против вайба: сперва перенес действие из лесной хижины в многоквартирный дом, в котором мертвецы отключают электричество, затем превратил дедайтов из глумливых уродцев в коварных психопатов, а в финале заставил героиню сражаться с зомби-мутантом со множеством конечностей. Очевидно, что чисто на уровне вайба у режиссера вместо «Зловещих мертвецов» вышла паленая «Обитель зла». Иронично, что бесполезная «Мумия», которую он снял следом, наоборот, подозрительно смахивает на «Зловещих мертвецов».
6. «Эш против Зловещих мертвецов» (2015–2018), шоураннеры Крейг ДиГрегорио (1-й и 2-й сезоны), Марк Верхайден (3-й сезон)
«Ash vs Evil Dead»
В то время как фильмы-ребуты из 2020-х сделали упор на ультранасилие, расчлененку и прочий садизм, сам отец франшизы Сэм Рейми, лично разработавший и снявший пилот сериала-легасиквела «Эш против Зловещих мертвецов», сфокусировался на противоположном жанровом векторе серии — а именно буффонаде, черной комедии и легких приключениях. Увы, в многосерийном формате бесконечная чехарда бессмысленных потасовок, воскрешений и путешествий во времени превратила похождения Эша Уильямса (Брюс Кэмпбелл) в совсем детское зрелище (даром что сериал выходил со взрослым возрастным ограничением). С каждым новым сезоном сценарии все в большей степени состояли из самоповторов и топтания на месте, пока в конце концов не случилось худшее — дедайты и прочие монстры начали утомлять (даже если Брюс Кэмпбелл всю дорогу был прекрасен).
5. «Зловещие мертвецы. Черная книга» (2013), реж. Феде Альварес
«Evil Dead»
Для первого за двадцать с лишним лет проекта по «Зловещим мертвецам» (многочисленные видеоигры и комиксы не в счет) король ребутов Феде Альварес не придумал ничего лучше, чем снять ремейк оригинального фильма, увеличив в геометрической прогрессии литры крови и добавив лишь один содержательный твист. Вместо циничного final boy в лице Эша Уильямса в фильме теперь солировала травмированная final girl Миа Аллен (Джейн Леви). Вероятно, это решение было продиктовано широким трендом на феминистское прочтение классики, но в данном конкретном случае оно не освежило, а, наоборот, превратило неповторимую франшизу в типичный садистский хоррор своего времени, пускай и компетентно скроенный.
4. «В лесах» (1978), реж. Сэм Рейми
«Within the Woods»
Тот факт, что final boy Эш Уильямс был весьма прогрессивной находкой для своего времени, ничто не доказывает лучше, чем среднеметражный (32 минуты) прототип-черновик «Зловещих мертвецов», в котором в конце выживала именно девушка (типичное решение для хорроров 1970-х), а герой Брюса Кэмпбелла (в данном случае по имени Брюс, а не Эш) первым превращался в злого дедайта. К банальным решениям, исправленным позже, относится и привязка лора к проклятию коренных американцев, а не вымышленной кандарийской демонологии и лавкрафтовскому «Некрономикону». Это откровенно любительский фильм (не путать с независимым, какими были первые полнометражные «Зловещие мертвецы»), при этом моментально демонстрирующий недюжинную одаренность авторов-подростков в том, что касается монструозного грима, взрывных скримеров и изображения членовредительства (да, уже здесь Брюс Кэмпбелл зубами отгрызает собственную кисть).
3. «Зловещие мертвецы-3: Армия тьмы» (1992), реж. Сэм Рейми
«Army of Darkness»
Сколько режиссеров могут похвастаться тем, что сами спародировали свое главное детище? В этом смысле Сэм Рейми — уникальная фигура, ведь в завершающем трилогию фильме «Зловещие мертвецы-3: Армия тьмы» сценарий почти целиком состоит из нарочито идиотских ванлайнеров и слэпстика в духе Трех балбесов, а традиционные пугалки включены лишь точечно в качестве фансервиса: обычно в поздних хоррор-сиквелах действуют противоположные пропорции. С одной стороны, это кино уже не классика хоррора, с другой — по числу остроумных находок «Армия тьмы» не дотягивает до «Монти Пайтона и священного Грааля», своего ближайшего конкурента в жанре абсурдистского фарса о короле Артуре. И все же это первоклассное развлечение, и для сиквела подуставшей франшизы лучшего комплимента не существует.
2. «Зловещие мертвецы-2» (1987), реж. Сэм Рейми
«Evil Dead II»
Несмотря на цифру в названии, «Зловещие мертвецы-2» — не совсем сиквел, а скорее высокобюджетный студийный ремейк независимого оригинала. Соответственно, атмосфера безысходности и мрачнейший висельный юмор, которые так легко давались отчаянным юным кинематографистам с горящими глазами, на сей раз подменены мультяшным сплэттером, ураганным экшном и откровенным дуракавалянием. Словом, вторая часть трилогии — не великий хоррор, но эталонная хоррор-комедия. В ней можно найти такое количество гиперактивных монтажных решений и акробатических номеров с камерой, что Квентин Тарантино однажды выделил ее (наряду с «Воспитывая Аризону» Джоэла Коэна — одного из монтажеров оригинальных «Зловещих мертвецов») как фильм, который произвел революцию не просто в отдельном жанре, а во всем голливудском киноязыке: «Все остальное на их фоне стало выглядеть старомодно!»
1. «Зловещие мертвецы» (1981), реж. Сэм Рейми
«The Evil Dead»
Самые идеальные произведения искусства порой рождаются на свет самым извилистым, проблемным и попросту маловероятным путем. Судите сами: режиссер, которому едва стукнуло двадцать (совсем как Кейну Парсонсу на съемках «Закулисья реальности»), однажды отправился на арендованную ветхую дачу в компании родственников, друзей детства и начинающих актеров, найденных по объявлению, чтобы снять хоррор про оживающих мертвецов. Спустя несколько недель уставшие, больные и в некоторых случаях покалеченные артисты, потеряв надежду на то, что все это того стоило, уехали домой. Кэмпбелл, Рейми и некоторые другие члены съемочной группы остались в хижине доснимать последние крупные планы с гротескными спецэффектами, параллельно страдая от холода: подкралась зима, и в печи приходилось жечь старую мебель.
Все эти сверхусилия можно приложить, лишь когда ты юн, самоуверен и снимаешь как в последний раз. Бездонная креативность постановщика, на ходу осваивающего ремесло, чувствуется в каждом кадре итогового фильма. Ультранасилие, изображенное с помощью стоп-моушен-анимации, литров кукурузного сиропа и килограммов пенолатекса, навсегда отпечатывается в памяти. Чрезвычайно экономный монтаж в условиях дефицита небракованного материала (в итоговой сборке — рекордное число расфокусов, лишних людей и теней в углу кадра, повторов одних и тех же перебивок) — эталон работы с атмосферой и ритмом ужастика. Удивительная часть здесь — та, где автор не опустил руки и не пошел на компромисс по пути к триумфу. Культовый статус итогового фильма и последующая выдающаяся голливудская карьера режиссера — как раз совершенно логичные итоги.