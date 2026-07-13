Эш против армии ребутов: все части «Зловещих мертвецов» — от худшей к лучшей

Сколько режиссеров могут похвастаться тем, что сами спародировали свое главное детище? В этом смысле Сэм Рейми — уникальная фигура, ведь в завершающем трилогию фильме «Зловещие мертвецы-3: Армия тьмы» сценарий почти целиком состоит из нарочито идиотских ванлайнеров и слэпстика в духе Трех балбесов, а традиционные пугалки включены лишь точечно в качестве фансервиса: обычно в поздних хоррор-сиквелах действуют противоположные пропорции. С одной стороны, это кино уже не классика хоррора, с другой — по числу остроумных находок «Армия тьмы» не дотягивает до «Монти Пайтона и священного Грааля» , своего ближайшего конкурента в жанре абсурдистского фарса о короле Артуре . И все же это первоклассное развлечение, и для сиквела подуставшей франшизы лучшего комплимента не существует.