10 советов о том, как не стоит снимать «Зловещих мертвецов», — на примере «Пекла»

Если вы это читаете, значит, ваш дебютный жанровый фильм получил высокий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes, после чего продюсеры Сэм Рейми и Роб Таперт захантили вас на позицию режиссера очередной серии «Зловещих мертвецов» (как минимум восьмой, поскольку седьмая — уже за постановщиком «Ограбления по-аризонски» Фрэнсисом Галлуппи). Поздравляем! Чтобы все прошло гладко, предлагаем взглянуть на отрицательный пример в лице шестой части — самой неудачной. Вот 10 конкретных советов, как делать не надо.
В эталонных «Зловещих мертвецах» фантастическим должно быть не само насилие, а то, как оно изображено. В пиковые моменты франшизы самые банальные выстрелы, ожоги и порезы были сняты с таких ракурсов и окрашены в такой грим, что хоррор становился похожим на кислотный мультфильм для взрослых. В «Зловещих мертвецах: Пекло» даже три подряд выстрела дедайта в собственное лицо доведены до сухости фотореализма. Совсем не весело!
Свежую серию поставил француз Себастьен Ваничек, несколько раз за фильм успевающий включить и французский шансон, и французский рэп, а также похвалить в диалоге французскую кухню и подсветить проблему американской ксенофобии в отношении французских невесток. Все бы ничего, но в чистый кринж все эти моменты превращает то обстоятельство, что, помимо упоминания своей национальности, никаких уникальных авторских фишек режиссер не завез.
Первые «Зловещие мертвецы» шли 85 минут, а две следующие части трилогии Сэма Рейми были еще короче. Чем вы лучше? Фильм Ваничека длится 1 час 50 минут, и эта дополнительная двадцатка сильно чувствуется. Стоило бы задуматься над сокращением числа скучных локаций (среди них сразу две строительные площадки, крематорий, ночной клуб и не только) либо над подрезанием тягучих молчаливых пауз во время экшн-сцен. Пионер гиперактивных монтажных техник Рейми на лишнее никогда не отвлекался.
Дать понять в начале фильма, что внутри семьи главных героев царит токсичная атмосфера — вполне нормально. Но когда герои прямо во время атаки мертвецов продолжают грызню, это делает их как минимум недостойными зрительского сопереживания.
Конечно, дедайты всегда любили помахать кулаками и похрустеть костями, но для них это было удовольствием, а не тяжким трудом. Иногда, под настроение они левитировали или занимались откровенным троллингом своих жертв. У Ваничека чуть ли не каждое столкновение со злодеями превращается в рестлинговый поединок или сцену из второсортного кунг-фу-боевика.
Справедливости ради, тренд на сексапильных дедайтесс ввел сам Рейми еще в «Армии тьмы», однако в последних фильмах были нарушены все разумные пределы. Классические уродливые монстры с заплывшими кровью глазами без зрачков остались в прошлом — теперь в кадре, как правило, легко загримированные психопатки с пронзительным взглядом. Правило для самопроверки: если актрису все еще можно узнать в лицо и кадр работает как визитная карточка для ее резюме, значит, вышло совсем не страшно.
Разумеется, импровизированный арсенал, найденный в ближайшем гараже, — золотая традиция франшизы. Но когда в кадре, помимо бензопилы, появляется и убийственный триммер, и отбойный молоток, и электропила для индейки — это уже перебор, попахивающий идиотским фансервисом.
С оригинальным фильмом Сэм Рейми поставил себе задачу снять самый омерзительный и жестокий хоррор в истории, после чего даже не пытаться избежать порнографического рейтинга «X». Фильм удостоился его за шокирующие сцены сексуализированного насилия и расчлененки, снятые в лоб и с расстановкой. Именно поэтому вызывает недоумение решение режиссера Ваничека чуть ли не в самой напряженной сцене фильма в крематории вообще не показывать смерть жертвы, а некоторые удары колюще-режущими орудиями в дальнейших эпизодах передавать со спины и через реакции актеров.
Даже если вам достался рекордный большой бюджет в истории серии («Пекло» стоило двадцать миллионов долларов), лучше потратьте его на гонорар стоп-моушен-аниматоров и папье-маше-скульпторов. Да, их работы будут выглядеть нарочито нереалистично, зато ваш фильм будет похож на высокое рукотворное искусство (как и оригинал 1981 года), а не на сиквел «Терминатора» с «Алиэкспресса».
Франшиза «Зловещие мертвецы», несмотря на позаимствованный у Лавкрафта лор Некрономикона, никогда не славилась глубиной мифологии или литературной сложностью. Фактически сюжет всегда укладывался в название: есть мертвецы, и они злые. А весь ужас сводился к тому, что они вернулись с того света, — и если вы, как Себастьен Ваничек, делаете злодея не просто мертвецом, а мертвецом-абьюзером, то, как ни парадоксально, от этого не становится страшнее в два раза, а весь страх нивелируется. Не ищите в этом совете логики, просто поверьте на слово.
Никиты Лаврецкого
Для наших читателей на Afisha.ru действует промокод ДЕЙЛИК, он дает скидку 25% на билеты, но не более 350 рублей.