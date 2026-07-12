Хорроры

10 советов о том, как не стоит снимать «Зловещих мертвецов», — на примере «Пекла»

Афиша Daily
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Фото: «Вольга»
В четверг, 16 июля, в российский прокат выходят «Зловещие мертвецы: Пекло», шестой хоррор в знаменитой франшизе. Кинокритик и поклонник серии Никита Лаврецкий влепил фильму двойку, зато на ее примере сформулировал 10 советов будущим хоррормейкерам о том, чего не стоит делать в фильмах о глумливых дедайтах.

Если вы это читаете, значит, ваш дебютный жанровый фильм получил высокий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes, после чего продюсеры Сэм Рейми и Роб Таперт захантили вас на позицию режиссера очередной серии «Зловещих мертвецов» (как минимум восьмой, поскольку седьмая — уже за постановщиком «Ограбления по-аризонски» Фрэнсисом Галлуппи). Поздравляем! Чтобы все прошло гладко, предлагаем взглянуть на отрицательный пример в лице шестой части — самой неудачной. Вот 10 конкретных советов, как делать не надо.

1. Не бойтесь дурачиться с визуалом

В эталонных «Зловещих мертвецах» фантастическим должно быть не само насилие, а то, как оно изображено. В пиковые моменты франшизы самые банальные выстрелы, ожоги и порезы были сняты с таких ракурсов и окрашены в такой грим, что хоррор становился похожим на кислотный мультфильм для взрослых. В «Зловещих мертвецах: Пекло» даже три подряд выстрела дедайта в собственное лицо доведены до сухости фотореализма. Совсем не весело!

2. Не путайте национальный колорит с авторским видением

Свежую серию поставил француз Себастьен Ваничек, несколько раз за фильм успевающий включить и французский шансон, и французский рэп, а также похвалить в диалоге французскую кухню и подсветить проблему американской ксенофобии в отношении французских невесток. Все бы ничего, но в чистый кринж все эти моменты превращает то обстоятельство, что, помимо упоминания своей национальности, никаких уникальных авторских фишек режиссер не завез.

3. Не превышайте полуторачасовой хронометраж

Первые «Зловещие мертвецы» шли 85 минут, а две следующие части трилогии Сэма Рейми были еще короче. Чем вы лучше? Фильм Ваничека длится 1 час 50 минут, и эта дополнительная двадцатка сильно чувствуется. Стоило бы задуматься над сокращением числа скучных локаций (среди них сразу две строительные площадки, крематорий, ночной клуб и не только) либо над подрезанием тягучих молчаливых пауз во время экшн-сцен. Пионер гиперактивных монтажных техник Рейми на лишнее никогда не отвлекался.

4. Не позволяйте героям прерываться на выяснение отношений, когда в приоритете — выживание

Дать понять в начале фильма, что внутри семьи главных героев царит токсичная атмосфера — вполне нормально. Но когда герои прямо во время атаки мертвецов продолжают грызню, это делает их как минимум недостойными зрительского сопереживания.

5. Не заставляйте мертвецов полагаться исключительно на физическое насилие

Конечно, дедайты всегда любили помахать кулаками и похрустеть костями, но для них это было удовольствием, а не тяжким трудом. Иногда, под настроение они левитировали или занимались откровенным троллингом своих жертв. У Ваничека чуть ли не каждое столкновение со злодеями превращается в рестлинговый поединок или сцену из второсортного кунг-фу-боевика.

6. Никаких страстных поцелуев с мертвецами и никаких привлекательных дедайтесс

Справедливости ради, тренд на сексапильных дедайтесс ввел сам Рейми еще в «Армии тьмы», однако в последних фильмах были нарушены все разумные пределы. Классические уродливые монстры с заплывшими кровью глазами без зрачков остались в прошлом — теперь в кадре, как правило, легко загримированные психопатки с пронзительным взглядом. Правило для самопроверки: если актрису все еще можно узнать в лицо и кадр работает как визитная карточка для ее резюме, значит, вышло совсем не страшно.

© «Вольга»
7. Не больше одного хозяйственного инструмента в качестве оружия на фильм

Разумеется, импровизированный арсенал, найденный в ближайшем гараже, — золотая традиция франшизы. Но когда в кадре, помимо бензопилы, появляется и убийственный триммер, и отбойный молоток, и электропила для индейки — это уже перебор, попахивающий идиотским фансервисом.

8. Никогда не отводите камеру от насилия

С оригинальным фильмом Сэм Рейми поставил себе задачу снять самый омерзительный и жестокий хоррор в истории, после чего даже не пытаться избежать порнографического рейтинга «X». Фильм удостоился его за шокирующие сцены сексуализированного насилия и расчлененки, снятые в лоб и с расстановкой. Именно поэтому вызывает недоумение решение режиссера Ваничека чуть ли не в самой напряженной сцене фильма в крематории вообще не показывать смерть жертвы, а некоторые удары колюще-режущими орудиями в дальнейших эпизодах передавать со спины и через реакции актеров.

9. Никакой компьютерной графики

Даже если вам достался рекордный большой бюджет в истории серии («Пекло» стоило двадцать миллионов долларов), лучше потратьте его на гонорар стоп-моушен-аниматоров и папье-маше-скульпторов. Да, их работы будут выглядеть нарочито нереалистично, зато ваш фильм будет похож на высокое рукотворное искусство (как и оригинал 1981 года), а не на сиквел «Терминатора» с «Алиэкспресса».

© «Вольга»
10. Не усложняйте

Франшиза «Зловещие мертвецы», несмотря на позаимствованный у Лавкрафта лор Некрономикона, никогда не славилась глубиной мифологии или литературной сложностью. Фактически сюжет всегда укладывался в название: есть мертвецы, и они злые. А весь ужас сводился к тому, что они вернулись с того света, — и если вы, как Себастьен Ваничек, делаете злодея не просто мертвецом, а мертвецом-абьюзером, то, как ни парадоксально, от этого не становится страшнее в два раза, а весь страх нивелируется. Не ищите в этом совете логики, просто поверьте на слово.

2
/10
Оценка
Никиты Лаврецкого

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Зловещие мертвецы: Пекло
Фэнтези / с 14 июля
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