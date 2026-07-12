10 советов о том, как не стоит снимать «Зловещих мертвецов», — на примере «Пекла»

Франшиза «Зловещие мертвецы», несмотря на позаимствованный у Лавкрафта лор Некрономикона, никогда не славилась глубиной мифологии или литературной сложностью. Фактически сюжет всегда укладывался в название: есть мертвецы, и они злые. А весь ужас сводился к тому, что они вернулись с того света, — и если вы, как Себастьен Ваничек, делаете злодея не просто мертвецом, а мертвецом-абьюзером, то, как ни парадоксально, от этого не становится страшнее в два раза, а весь страх нивелируется. Не ищите в этом совете логики, просто поверьте на слово.