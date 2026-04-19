«Мумия» Ли Кронина: БЕЗ БРЕНДАНА ФРЕЙЗЕРА, зато со зловещими мертвецами

За неделю до проката новой «Мумии» студия Blumhouse запостила в твиттере шесть сообщений (по одному в день) о том, что в фильме «НЕ СНИМАЕТСЯ БРЕНДАН ФРЕЙЗЕР» (sic). Как вообще этот странный продюсерский проект с уникальной маркетинговой кампанией, построенной на уточнении об отсутствии в фильме звезды, появился на свет? Все началось в 2018 году, когда после провала приключенческого боевика «Мумия» с Томом Крузом студия Universal отказалась от планов по развитию своей марвелоподобной «темной киновселенной», посвященной классическим монстрам. Вместо этого франшиза была отдана на откуп хоррор-продакшену Blumhouse, силами которого были сняты успешный рафинированный «Человек-невидимка» и провальный, но любопытный «Вульфмен». Оба фильма, во-первых, актуальным образом препарировали токсичную маскулинность, а во-вторых, освежали похождения замшелых антигероев, меняя масштабы повествования с монструозных на камерные.