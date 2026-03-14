«Война миров» с Айс Кьюбом стала триумфатором антипремии «Золотая малина»

46-я церемония вручения антипремии «Золотая малина» назвала «победителей».
Абсолютным лидером по числу наград стал научно-фантастический боевик «Война миров» с Айс Кьюбом в главной роли, получивший «призы» в пяти категориях, включая худший фильм и худшую мужскую роль.
Айс Кьюб обошел в актерской номинации Джареда Лето («Трон: Арес»), Дейва Баутисту («В потерянных землях») и Скотта Иствуда («Alarum»). Фильм также отметили за худшую режиссуру, сценарий и как худший ремейк/сиквел.
Полный список победителей:
- Худший фильм: «Война миров»
- Худший актер: Айс Кьюб, «Война миров»
- Худшая актриса: Ребел Уилсон, «Шпионская свадьба»
- Худшая актриса второго плана: Скарлет Роуз Сталлоне, «Стрелки»
- Худший актер второго плана: все семь компьютерных гномов в «Белоснежке»
- Худший сиквел, приквел, ремейк: «Война миров»
- Худший режиссер: Рич Ли, «Война миров»
- Худший сценарий: «Война миров»
- Награда за искупление: Кейт Хадсон, «Мелодия их мечты»