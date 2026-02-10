Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»

Звезды фильма «Мумия» 1999 года Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снимутся в новом проекте с таким же названием, который продолжит и расширит популярную франшизу. Об этом сообщил Deadline.
Будущую картину снимет режиссерский дуэт Radio Silence, состоящий из Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта. Ранее кинематографисты успешно перезапустили серию «Крик». Сценарий новой «Мумии» написал Дэвид Коггшолл.
Сюжет ленты пока держится в секрете. Фрейзер и Вайс вернутся к своим ролям из предыдущих фильмов. Вайс сыграла в первых двух, Фрейзер — в первых трех. Актеры играли своих персонажей в последний раз в 2001 и 2008 годах соответственно.
Премьера «Мумии» запланирована на 19 мая 2028 года. Проект выпустит студия Universal. Продюсерами станут Шон Дэниел, Уильям Шерак, Джеймс Вандербилт и Пол Нейнштейн.
Исполнительными продюсерами выступят Фрейзер, Джейсон Ф. Браун из Hivemind и Денис Стюарт. Курировать проект от лица студии будут исполнительный вице-президент Universal Джей Полидоро директор по развитию производства Жаклин Гарелл.