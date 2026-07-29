Вечеринки и фестивали
Glam Go Fest!
1 августа, Red Summer Open Air, 16+
Фестиваль, где выступят культовые хип-хоп-исполнители, новые герои жанра и участники объединения Glam Go Gang! В лайнапе Gone.Fludd, ЛСП, Yanix, Dopeclub, Lizer, Tveth, Cakeboy, Iroh, Flipper Floyd, Hellovercavi, Tanya Tekis, Валюта Скуратов и Ada.
L.I.E.S. Records
1 августа, в Dex, 18+
Первая в Москве вечеринка L.I.E.S. Records — независимого американского лейбла, вокруг которого в начале 2010-х сформировалась новая волна сырого, индустриального техно и электро. Лайнап объединит основателя лейбла Рона Морелли, немецкого продюсера AN-I и представителей российской электронной сцены.
«Круто»
7 августа, на базе отдыха «Крутояк», 18+
В течение трех дней гостей ждут пять музыкальных сцен, театральные перформансы, спортивные активности, арт-объекты и кемпинг среди соснового леса на берегу Клязьмы. Хедлайнером фестиваля станет Zoloto. Также выступят Archanga, Mirèle, Pompeya, Kito Jempere, Николай Воронов, «Лауд», Biicla, Philipp Gorbachev и другие артисты. Еще гостей ждут шоукейс лейбла System 108, велозаезды, шахматы, скейт-контест, танцевальные занятия и вечерние посиделки у костра.
Save Russian Wave
8 августа, в Fābula Radio, 16+
Фестиваль независимой музыки, где выступят Xrustalic, Swetsi, Grust200, Танди, Ада, Лила, М.Лебовски. «Мероприятие про людей, искренность и ощущение, будто ты оказался в компании старых друзей», — пишут организаторы.
Quintessence
14 августа, в Dex, 18+
Quintessence отмечает 11-летие большой вечеринкой. За эти годы промосообщество стало одним из главных на российской электронной сцене благодаря тщательно подобранным лайнапам. В честь праздника на двух танцполах выступят резиденты и друзья сообщества, среди которых Shuliko, Yaroslav Ikonnikov, Zaur Gapienko, Dmitry Gasparov, Roma Ptashenko, Poima, Gleb Gurami, Mari Ka, Tolya Klepalov и другие.
«Фестик»
21–23 августа, в ДК «Кристалл», 16+
Главный летний фестиваль команды «Диско-клуба» в этом году впервые растянется на три дня. На нескольких сценах будут выступать Дельфин, «Лауд», «Прыгай киска», Mirèle, DJ Stonik1917, Biicla, Archanga, Errortica, «Инфекция», «Казускома», «Масла» и другие артисты. Кроме объявленного лайнапа гостей ждут традиционные секретные хедлайнеры.
Dex 1 год
28–31 августа, в Dex, 18+
Dex отметит первый день рождения масштабной ночной вечеринкой на всех танцполах клуба. В лайнапе более тридцати артистов, среди которых Locked Club, Nikita Zabelin, Nocow, Hipushit, Hespermen, Poima, Roma Ptashenko и Love Object. За музыку также отвечают ключевые промо- и клубные объединения, включая m_division, Roots United, Judder, Private Persons, ARMA17 и Resonance.
Театр
«Дон Кихот»
2 августа в театре «Русская песня»; 16, 25 августа во Дворце на Яузе, 12+
Балет в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Васильева по мотивам романа Мигеля де Сервантеса. История рассказывает о благородном мечтателе, который отправляется навстречу подвигам, принимает Китри за даму своего сердца и оказывается втянут в череду романтических приключений и погонь.
В версии Касаткиной и Васильева в постановке появляются новые комические линии и герои. К Дон Кихоту присоединяются бакалавр Карраско и его племянница Антонина, помогающие герою в странствиях.
«Звериные истории»
2, 17 августа, в «Циниках», 16+
Камерный спектакль по пьесам Дона Нигро, который превращает мир животных в отражение человеческих страхов. «Звериные истории» заставляют то смеяться над абсурдом человеческой природы, то неожиданно сталкиваться с экзистенциальными вопросами.
«Вестсайдская история»
4–5 августа, в Театре на Таганке, 12+
Премьера мюзикла, в котором классическая трагедия «Ромео и Джульетты» переносится из Вероны в Нью-Йорк 1950-х. Вместо враждующих семейств здесь друг другу противостоят уличные банды Манхэттена. На фоне войны кланов развивается история двух молодых людей, выбирающих друг друга, несмотря на конфликты, предрассудки и правила жестокого окружающего мира.
«Необыкновенный концерт»
23, 29 августа, в Театре кукол им. Образцова, 12+
Постановка, вошедшая в книгу рекордов Гиннесса как самый посещаемый кукольный спектакль в истории. Главный герой в ней — это импозантный конферансье Эдуард Апломбов. Он ведет концертную программу и представляет зрителям кукольных артистов, а на сцене появляются певцы, танцоры, музыканты, фокусники и цирковые артисты, каждый номер становится пародией на эстраду и закулисье шоу-бизнеса. Ушедшая в народ фраза про «готовую» Шахерезаду Степановну — отсюда.
Еда
Underdog
Летняя коллаборация Mátes и Underdog под названием Gluten Lovers Club. До 6 августа в проектах команд действует специальное меню, предлагающее на время забыть о подсчете КБЖУ и просто наслаждаться едой. Для гостей подготовили три вида бейглов: с малиной, матчей и фисташкой, с пастрами и фирменными добавками Underdog, а также классический вариант завтраков со скрэмблом, беконовым джемом и сыром. Дополняют коллаборацию безалкогольные напитки, коктейли и лимитированная коллекция мерча с принтами, посвященная любви к глютену и углеводам.
«Сиртаки и вино»
Новый проект команды Ramen Ten, посвященный современной греческой уличной еде, вину и искусству хорошо проводить время. Здесь большие порции, демократичные цены, а по пятницам и субботам — вечерние танцы с битьем тарелок на удачу
В меню питы с мезе, гирос, сувлаки, кебаб из цыпленка, греческий салат и другие блюда в современной интерпретации. Пространство разделено на три зоны: шумный зал «Кефи» для вечеринок и танцев, спокойный «Месимери» для отдыха и работы и открытая кухня с большим общим столом для общения.
Loro
Loro в Хамовниках открыл веранду и обновил формат. Теперь здесь можно провести весь день — от завтрака, который подают с 8 утра, до вечернего аперитива. Летняя терраса с видом на усадьбу Трубецких стала продолжением основного зала. В барной карте — итальянская классика вроде Sarti Spritz, Limoncello Spritz и Negroni, а в винной коллекции — более 300 позиций от итальянских и российских производителей.
Omut by Cyclone
Новое мультиформатное пространство в Москве, объединившее ресторан, ночной клуб, концертную площадку и спикизи-бар. Проект открылся в историческом особняке на Большой Никитской. В меню — европейская кухня с азиатскими акцентами: тартар из лосося, креветки с васаби, филе миньон, дорада с птитимом, а также роллы темпура и осидзуси.
Inoni
Онигири-бар в пространстве ДК «Рассвет». В центре меню десять видов рисовых треугольников с разными начинками, а также закуски, салаты, супы и десерты. Вместо привычного кофе здесь делают акцент на матчу и ходзичу в разных вариациях. Интерьер выполнен в духе японского минимализма: дерево, теплый свет, керамика и посуда, привезенная из Японии.
И еще кое-что
«Страсти Жанны д’Арк»
6 августа, в «ГЭС-2», 18+
Специальный показ шедевра Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д’Арк» с живым музыкальным сопровождением и последующим обсуждением.
Немой фильм 1928 года рассказывает о последних днях национальной героини Франции, когда Жанна находилась в английском плену и была предана суду по обвинению в ереси. Показ сопровождает музыкальное сопровождение в исполнении тапера Филиппа Чельцова. Зрителей пригласят обсудить, как музыка взаимодействует с изображением и помогает раскрывать характеры героев.
Строители будущего-2026
9 августа, «Хлебозавод №9»
Фестиваль приурочен ко Дню строителя и посвящен современным технологиям, архитектуре, дизайну и ремонту. Событие объединит архитекторов, дизайнеров, инженеров, мастеров и строителей, а также всех, кто интересуется созданием и обустройством пространств. В программе образовательные лекции, презентации новых материалов и технологий, встречи с экспертами, нетворкинг и обмен опытом.
«Скандальные Романовы»
14 августа, в Odmo Space, 18+
Арт-ужин, посвященный тайнам, интригам и семейным драмам династии, которая правила Россией почти 300 лет. Вместе с историком, москвоведом и телеведущим Виталием Калашниковым гости разберутся в любовных романах, тайных браках, семейных конфликтах и придворных скандалах. В программу вечера входит фуршет с блюдами от Odmo и приветственный напиток.
«Как эволюция радиофизики изменила Homo Sapiens»
20 августа, в Yadro, 18+
Лекция «Истового инженера» о том, как телеком-технологии, считавшиеся когда-то неудачными или несвоевременными, стали основой будущих трендов. Кандидат технических наук Алексей Ганицев расскажет историю мобильной связи от первых аналоговых сетей до 5G. Эксперт объяснит, почему одни идеи ждут своего часа десятилетиями, а другие быстро меняют нашу жизнь.
«Бесстыдники в большом городе»
22 августа, в Школе Seasons, 16+
Встреча с психологом и клоуном Филиппом Жевлаковым, посвященная природе стыда и его пониманию через психологию и искусство. С помощью игровых практик и творческих экспериментов гости попробуют по-новому взглянуть на стыд, увидеть, насколько разным он бывает, и научиться воспринимать его как часть человеческого опыта.