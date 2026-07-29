Летняя коллаборация Mátes и Underdog под названием Gluten Lovers Club. До 6 августа в проектах команд действует специальное меню, предлагающее на время забыть о подсчете КБЖУ и просто наслаждаться едой. Для гостей подготовили три вида бейглов: с малиной, матчей и фисташкой, с пастрами и фирменными добавками Underdog, а также классический вариант завтраков со скрэмблом, беконовым джемом и сыром. Дополняют коллаборацию безалкогольные напитки, коктейли и лимитированная коллекция мерча с принтами, посвященная любви к глютену и углеводам.