Гид

Сходить на Glam Go Fest! и узнать скандалы Романовых — чем заняться в Москве в августе

Афиша Daily
11 мин на чтение
Фото: Театр кукол им. Образцова
Плохая новость: до конца лета всего месяц. Хорошая новость: в августе можно потусоваться на фестивалях, отметить первый день рождения клуба Dex, объесться бейглами на год вперед и открыть театральный сезон. Самые интересные идеи и места ищите в нашем материале.

Вечеринки и фестивали

Glam Go Fest!

1 августа, Red Summer Open Air, 16+

© Glam Go Fest!

Фестиваль, где выступят культовые хип-хоп-исполнители, новые герои жанра и участники объединения Glam Go Gang! В лайнапе Gone.Fludd, ЛСП, Yanix, Dopeclub, Lizer, Tveth, Cakeboy, Iroh, Flipper Floyd, Hellovercavi, Tanya Tekis, Валюта Скуратов и Ada.

Адрес
Автозаводская, 23а
Метро
«ЗИЛ», «Автозаводсккая»
Начало
16.00
Стоимость билетов
от 3700 р.
Glam Go Fest!
Концерт / 1 августа
Подробнее на Афише

L.I.E.S. Records

1 августа, в Dex, 18+

© Dex

Первая в Москве вечеринка L.I.E.S. Records — независимого американского лейбла, вокруг которого в начале 2010-х сформировалась новая волна сырого, индустриального техно и электро. Лайнап объединит основателя лейбла Рона Морелли, немецкого продюсера AN-I и представителей российской электронной сцены.

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
Метро
«Дубровка», «Волгоградский проспект», «Угрешская»
Начало
23.00
Стоимость билетов
от 2500 р.
L.I.E.S. Records
Концерт / 1 августа
Подробнее на Афише

«Круто»

7 августа, на базе отдыха «Крутояк», 18+

© Илья Симонов/«Круто»

В течение трех дней гостей ждут пять музыкальных сцен, театральные перформансы, спортивные активности, арт-объекты и кемпинг среди соснового леса на берегу Клязьмы. Хедлайнером фестиваля станет Zoloto. Также выступят Archanga, Mirèle, Pompeya, Kito Jempere, Николай Воронов, «Лауд», Biicla, Philipp Gorbachev и другие артисты. Еще гостей ждут шоукейс лейбла System 108, велозаезды, шахматы, скейт-контест, танцевальные занятия и вечерние посиделки у костра.

Адрес
Владимирская обл., база отдыха «Крутояк»
Начало
14.00
Стоимость билетов
от 7700 р.
Круто 2026
Концерт / 7 августа
Подробнее на Афише

Save Russian Wave

8 августа, в Fābula Radio, 16+

© grust200

Фестиваль независимой музыки, где выступят Xrustalic, Swetsi, Grust200, Танди, Ада, Лила, М.Лебовски. «Мероприятие про людей, искренность и ощущение, будто ты оказался в компании старых друзей», — пишут организаторы.

Адрес
Самокатная, 4б, стр. 2
Метро
«Римская»
Начало
16.00
Стоимость билетов
от 1900 р.
Билеты
на сайте

Quintessence

14 августа, в Dex, 18+

© Рома Вторник/Quintessence

Quintessence отмечает 11-летие большой вечеринкой. За эти годы промосообщество стало одним из главных на российской электронной сцене благодаря тщательно подобранным лайнапам. В честь праздника на двух танцполах выступят резиденты и друзья сообщества, среди которых Shuliko, Yaroslav Ikonnikov, Zaur Gapienko, Dmitry Gasparov, Roma Ptashenko, Poima, Gleb Gurami, Mari Ka, Tolya Klepalov и другие.

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
Метро
«Дубровка», «Волгоградский проспект», «Угрешская»
Начало
23.00
Стоимость билетов
от 1400 р.
Quintessence 11 лет
Концерт / 14 августа
Подробнее на Афише

«Фестик»

21–23 августа, в ДК «Кристалл», 16+

© Илья Симонов/«Фестик»

Главный летний фестиваль команды «Диско-клуба» в этом году впервые растянется на три дня. На нескольких сценах будут выступать Дельфин, «Лауд», «Прыгай киска», Mirèle, DJ Stonik1917, Biicla, Archanga, Errortica, «Инфекция», «Казускома», «Масла» и другие артисты. Кроме объявленного лайнапа гостей ждут традиционные секретные хедлайнеры.

Адрес
Самокатная, 4, стр. 11
Метро
«Курская», «Чкаловская»
Начало
14.00
Стоимость билетов
от 2500 р.
Билеты
на сайте

Dex 1 год

28–31 августа, в Dex, 18+

© Dex

Dex отметит первый день рождения масштабной ночной вечеринкой на всех танцполах клуба. В лайнапе более тридцати артистов, среди которых Locked Club, Nikita Zabelin, Nocow, Hipushit, Hespermen, Poima, Roma Ptashenko и Love Object. За музыку также отвечают ключевые промо- и клубные объединения, включая m_division, Roots United, Judder, Private Persons, ARMA17 и Resonance.

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
Метро
«Дубровка», «Волгоградский проспект», «Угрешская»
Начало
23.00
Стоимость билетов
от 4000 р.
Dex 0,99. 2/2 дня рождения клуба
Концерт / 28 августа
Подробнее на Афише

Театр

«Дон Кихот»

2 августа в театре «Русская песня»; 16, 25 августа во Дворце на Яузе, 12+

© «Русская песня»

Балет в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Васильева по мотивам романа Мигеля де Сервантеса. История рассказывает о благородном мечтателе, который отправляется навстречу подвигам, принимает Китри за даму своего сердца и оказывается втянут в череду романтических приключений и погонь.

В версии Касаткиной и Васильева в постановке появляются новые комические линии и герои. К Дон Кихоту присоединяются бакалавр Карраско и его племянница Антонина, помогающие герою в странствиях.

Адрес
пл. Журавлева, 1, 1 подъезд
Метро
«Электрозаводская»
Продолжительность
2 часа 5 минут, с двумя антрактами
Стоимость билетов
от 1000 р.
Дон Кихот
Спектакль / июль - март
Подробнее на Афише

«Звериные истории»

2, 17 августа, в «Циниках», 16+

© «Циники»

Камерный спектакль по пьесам Дона Нигро, который превращает мир животных в отражение человеческих страхов. «Звериные истории» заставляют то смеяться над абсурдом человеческой природы, то неожиданно сталкиваться с экзистенциальными вопросами.

Адрес
3-й Сыромятнический пер., 3/9, стр. 1
Метро
«Чкаловская», «Курская»
Продолжительность
1 час 40 минут, без антракта
Стоимость билетов
от 1600 р.
Звериные истории
Спектакль / август - сентябрь
Подробнее на Афише

«Вестсайдская история»

4–5 августа, в Театре на Таганке, 12+

Фото с репетиции
© Татьяна Китинг/Театр на Таганке

Премьера мюзикла, в котором классическая трагедия «Ромео и Джульетты» переносится из Вероны в Нью-Йорк 1950-х. Вместо враждующих семейств здесь друг другу противостоят уличные банды Манхэттена. На фоне войны кланов развивается история двух молодых людей, выбирающих друг друга, несмотря на конфликты, предрассудки и правила жестокого окружающего мира.

Адрес
Земляной Вал, 76/21, стр. 1
Метро
«Таганская», «Марксистская»
Продолжительность
1 час 50 минут, с одним антрактом
Стоимость билетов
1500 ₽
Вестсайдская история
Спектакль / август - ноябрь
Подробнее на Афише

«Необыкновенный концерт»

23, 29 августа, в Театре кукол им. Образцова, 12+

© Театр кукол им. Образцова

Постановка, вошедшая в книгу рекордов Гиннесса как самый посещаемый кукольный спектакль в истории. Главный герой в ней — это импозантный конферансье Эдуард Апломбов. Он ведет концертную программу и представляет зрителям кукольных артистов, а на сцене появляются певцы, танцоры, музыканты, фокусники и цирковые артисты, каждый номер становится пародией на эстраду и закулисье шоу-бизнеса. Ушедшая в народ фраза про «готовую» Шахерезаду Степановну — отсюда.

Адрес
Театр кукол им. Образцова
Метро
«Цветной бульвар», «Сухаревская», «Маяковская»
Продолжительность
2 часа, 1 антракт
Стоимость билетов
от 2000 р.
Необыкновенный концерт
Спектакль / август - ноябрь
Подробнее на Афише

Еда

Underdog

© Промоматериалы

Летняя коллаборация Mátes и Underdog под названием Gluten Lovers Club. До 6 августа в проектах команд действует специальное меню,  предлагающее на время забыть о подсчете КБЖУ и просто наслаждаться едой. Для гостей подготовили три вида бейглов: с малиной, матчей и фисташкой, с пастрами и фирменными добавками Underdog, а также классический вариант завтраков со скрэмблом, беконовым джемом и сыром. Дополняют коллаборацию безалкогольные напитки, коктейли и лимитированная коллекция мерча с принтами, посвященная любви к глютену и углеводам.

Адрес
Маросейка, 6/8, стр. 1
Метро
«Китай-город», «Лубянка»
Время работы
пн-чт, вс 13.00–0.00, пт-сб 13.00–1.00
Средний чек
1500 ₽
Underdog
Ресторан / Маросейка, 6/8, стр. 1
Подробнее

«Сиртаки и вино»

© Промоматериалы

Новый проект команды Ramen Ten, посвященный современной греческой уличной еде, вину и искусству хорошо проводить время. Здесь большие порции, демократичные цены, а по пятницам и субботам — вечерние танцы с битьем тарелок на удачу 

В меню питы с мезе, гирос, сувлаки, кебаб из цыпленка, греческий салат и другие блюда в современной интерпретации. Пространство разделено на три зоны: шумный зал «Кефи» для вечеринок и танцев, спокойный «Месимери» для отдыха и работы и открытая кухня с большим общим столом для общения. 

Адрес
Маросейка, 15
Метро
«Китай-город»
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–5.00
Средний чек
2500–3000 р.
Подробности
на сайте

Loro

© Промоматериалы

Loro в Хамовниках открыл веранду и обновил формат. Теперь здесь можно провести весь день — от завтрака, который подают с 8 утра, до вечернего аперитива. Летняя терраса с видом на усадьбу Трубецких стала продолжением основного зала. В барной карте — итальянская классика вроде Sarti Spritz, Limoncello Spritz и Negroni, а в винной коллекции — более 300 позиций от итальянских и российских производителей.

Адрес
Большая Никитская, 21/18, стр. 1
Метро
«Арбатская», «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Время работы
пн-чт, вс 8.00–0.00, пт-сб 8.00–1.00
Средний чек
3000–4000 р.
Loro
Ресторан / Б.Никитская, 21/18, стр. 1
Подробнее

Omut by Cyclone

© Omut by Cyclone

Новое мультиформатное пространство в Москве, объединившее ресторан, ночной клуб, концертную площадку и спикизи-бар. Проект открылся в историческом особняке на Большой Никитской. В меню — европейская кухня с азиатскими акцентами: тартар из лосося, креветки с васаби, филе миньон, дорада с птитимом, а также роллы темпура и осидзуси.

Адрес
Большая Никитская, 58
Метро
«Баррикадная»
Время работы
вс-чт 12.00–2.00, пт-сб 12.00–6.00
Подробности
на сайте

Inoni

© @inoni.bar

Онигири-бар в пространстве ДК «Рассвет». В центре меню десять видов рисовых треугольников с разными начинками, а также закуски, салаты, супы и десерты. Вместо привычного кофе здесь делают акцент на матчу и ходзичу в разных вариациях. Интерьер выполнен в духе японского минимализма: дерево, теплый свет, керамика и посуда, привезенная из Японии.

Адрес
Столярный пер., 3, корп. 12, ДК «Рассвет»
Метро
«Улица 1905 года»
Время работы
пн-вс 12.00–22.00
Подробности
@inoni.bar

И еще кое-что

«Страсти Жанны д’Арк»

6 августа, в «ГЭС-2», 18+

© Société générale de Films

Специальный показ шедевра Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д’Арк» с живым музыкальным сопровождением и последующим обсуждением. 

Немой фильм 1928 года рассказывает о последних днях национальной героини Франции, когда Жанна находилась в английском плену и была предана суду по обвинению в ереси. Показ сопровождает музыкальное сопровождение в исполнении тапера Филиппа Чельцова. Зрителей пригласят обсудить, как музыка взаимодействует с изображением и помогает раскрывать характеры героев.

Адрес
Болотная наб., 15
Метро
«Кропоткинская», «Полянка», «Третьяковская»
Продолжительность
2 часа 45 минут
Стоимость билетов
500 ₽
Билеты
на сайте

Строители будущего-2026

9 августа, «Хлебозавод №9» 

© «Строители будущего»

Фестиваль приурочен ко Дню строителя и посвящен современным технологиям, архитектуре, дизайну и ремонту. Событие объединит архитекторов, дизайнеров, инженеров, мастеров и строителей, а также всех, кто интересуется созданием и обустройством пространств. В программе образовательные лекции, презентации новых материалов и технологий, встречи с экспертами, нетворкинг и обмен опытом.

Адрес
Новодмитровская, 1, стр. 1
Метро
«Дмитровская»
Начало
10.00
Стоимость билетов
1950 р.
Строители будущего-2026
Выставка в Москве
Подробнее на Афише

«Скандальные Романовы»

14 августа, в Odmo Space, 18+

© Общественное достояние

Арт-ужин, посвященный тайнам, интригам и семейным драмам династии, которая правила Россией почти 300 лет. Вместе с историком, москвоведом и телеведущим Виталием Калашниковым гости разберутся в любовных романах, тайных браках, семейных конфликтах и придворных скандалах. В программу вечера входит фуршет с блюдами от Odmo и приветственный напиток.

Адрес
Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Метро
«Китай-город», «Чкаловская»
Начало
20.00
Стоимость билетов
3 900 р.
Подробности
на сайте

«Как эволюция радиофизики изменила Homo Sapiens»

20 августа, в Yadro, 18+

© Вячеслав Аргенберг

Лекция «Истового инженера» о том, как телеком-технологии,  считавшиеся когда-то неудачными или несвоевременными, стали основой будущих трендов. Кандидат технических наук Алексей Ганицев расскажет историю мобильной связи от первых аналоговых сетей до 5G. Эксперт объяснит, почему одни идеи ждут своего часа десятилетиями, а другие быстро меняют нашу жизнь. 

Адрес
Рочдельская, 15, стр.13
Метро
«Краснопресненская»
Начало
18.00
Стоимость билетов
бесплатно
Подробности
на сайте

«Бесстыдники в большом городе»

22 августа, в Школе Seasons, 16+

© Seasons

Встреча с психологом и клоуном Филиппом Жевлаковым, посвященная природе стыда и его пониманию через психологию и искусство. С помощью игровых практик и творческих экспериментов гости попробуют по-новому взглянуть на стыд, увидеть, насколько разным он бывает, и научиться воспринимать его как часть человеческого опыта.

Адрес
Садовая-Самотечная, 2/12, вход с Лихова пер.
Метро
«Цветной бульвар»
Начало
17.00
Стоимость билетов
4 000 р.
Подробности
на сайте
Расскажите друзьям