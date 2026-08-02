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«Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов за дебютный уикенд в мировом прокате

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Sony Pictures UK/Columbia Pictures

Фильм «Человек-паук: Новый день» показал второй по величине сборов мировой старт в истории кино, заработав около 927 млн долларов за дебютный уикенд. Об этом пишет Deadline.

Лидером остался фильм «Мстители: Финал» со сборами 1,22 млрд долларов за первые выходные. «Человек-паук: Новый день» также стал лучшим по сборам в истории франшизы, обойдя триквел «Человек-паук: Нет пути домой». У него было 600,5 млн долларов за первый уикенд.

Действие «Человека-паука: Совершенно новый день» разворачивается после событий фильма «Нет пути домой», когда весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Мировая премьера блокбастера состоялась 31 июля.

Недавно стало известно, что на маркетинг ленты потратили рекордные 309 млн долларов. Кампания стала самой дорогой в истории Голливуда.

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