В Москве открылась выставка «70 лет созидания» об истории строительства в столице

1 августа в Музее Москвы открылась выставка «70 лет созидания», посвященная градостроительству в столице. Об этом говорится на сайте mos.ru.



Посетить ее можно до 16 августа включительно. Вход свободный. В экспозицию вошли архивные материалы, современные мультимедийные технологии и интерактивные форматы, в том числе световые инсталляции, саунд-дизайн и цифровые панели с инфографикой. Они демонстрируют путь развития города от прошлых проектов до современных.



«Москва постоянно развивается, и за каждым новым проектом стоит большая работа тысяч специалистов разных поколений. Выставка помогает увидеть эту связь времен и понять, что современный город складывается из множества продуманных решений, которые принимаются на протяжении десятилетий», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



Во время выставки также пройдет деловая программа для архитекторов, проектировщиков, студентов профильных вузов и всех, кто интересуется развитием города. Запланированы дискуссии и встречи для обмена опытом и обсуждения подходов к формированию комфортной городской среды.