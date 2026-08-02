В Москве открылась выставка «70 лет созидания» об истории строительства в столице

В Татарстане хотят построить Туганленд — аналог Диснейленда
Звезда «Одержимости» Инде Наварретт хочет сыграть Мистик в «Людях Икс»
Жара в Москве преодолела отметку в 30 градусов — в третий раз за лето
Вьетнамские шляпы и машинка для стрижки животных: какие вещи забывали пассажиры Аэроэкспресса летом
Энди Мускьетти раскрыл детали второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством
Жительница британского города Лидс стала водителем автобуса для собак
СМИ: прокуратура хочет ужесточить наказание Лерчек
Вин Дизель назвал сценарий «Форсаж навсегда» «лучшим за последние десятилетия»
Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе
Кевин Файги объяснил, почему Райан Гослинг так долго не мог попасть в киновселенную Marvel
ФИФА отказалась продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу
Сэм Рейми спродюсирует экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега»
На маркетинг нового «Человека-паука» потратили рекордные 309 млн долларов
Исследование: медленный выдох может сделать человека более склонным к риску
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Исследование: люди чаще доверяют психологам с привлекательной внешностью
Coperni показал сумки с живой плесенью внутри — их создали вместе с художницей Аревик Акопян
Место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 млн долларов
Переговоры по сиквелу «Барби» затягиваются — и Warner Bros. рискует потерять права на франшизу
Обновился список обязательных предустановленных приложений — убрали «Марусю», добавили «Алису AI»
Самокаты в Москве арендовали более 40 млн раз с начала сезона
«Аэрофлот» добавил лакто-вегетарианское питание в экономклассе на дальних рейсах
Met Gala 2027 посвятят Джону Гальяно — модельеру, работавшему с Dior, Maison Margiela и Zara
Клуб «Клуб» закрылся навсегда. На его месте появится новое заведение
Рианна чуть не стала фотографом своего фаната, ситуацию исправил A$AP Rocky
Драма «Девочки учатся бриться» про 90-е выйдет в российский прокат 24 сентября
Лерчек получила пять лет условно по делу о незаконных валютных операциях

В Москве открылась выставка «70 лет созидания» об истории строительства в столице

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

1 августа в Музее Москвы открылась выставка «70 лет созидания», посвященная градостроительству в столице. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Посетить ее можно до 16 августа включительно. Вход свободный. В экспозицию вошли архивные материалы, современные мультимедийные технологии и интерактивные форматы, в том числе световые инсталляции, саунд-дизайн и цифровые панели с инфографикой. Они демонстрируют путь развития города от прошлых проектов до современных.

«Москва постоянно развивается, и за каждым новым проектом стоит большая работа тысяч специалистов разных поколений. Выставка помогает увидеть эту связь времен и понять, что современный город складывается из множества продуманных решений, которые принимаются на протяжении десятилетий», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Во время выставки также пройдет деловая программа для архитекторов, проектировщиков, студентов профильных вузов и всех, кто интересуется развитием города. Запланированы дискуссии и встречи для обмена опытом и обсуждения подходов к формированию комфортной городской среды.

Расскажите друзьям