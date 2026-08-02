СМИ: прокуратура хочет ужесточить наказание Лерчек

Прокуратура планирует обжаловать приговор Гагаринского районного суда Москвы блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника, представители надзорного ведомства намерены добиваться в Мосгорсуде увеличения условного срока для Лерчек с пяти до шести лет. Они также попросят апелляционную инстанцию увеличить блогеру срок запрета продвигать бренд в интернете с трех до пяти лет. Сама Лерчек тоже обжалует приговор.
В марте 2023 года на Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Дело об отмывании денег закрыли в марте 2024-го за отсутствием состава преступления.
В октябре 2024-го на экс-супругов завели новое уголовное дело — о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. В апреле Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 млн рублей. 31 июля Гагаринский районный суд Москвы назначил Валерии Чекалиной (Лерчек) пять лет лишения свободы условно.
Кроме того, блогерша должна выплатить штраф в размере 765 млн рублей. Ей также на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с продвижением собственного бренда в интернете.
По решению суда блогер не сможет администрировать сайты, интернет-платформы и другие цифровые ресурсы для размещения рекламы, организации продаж и получения дохода от этой деятельности. Кроме того, Чекалина обязана регулярно отмечаться в контролирующем органе и не менять места жительства без уведомления.
Ранее Чекалина дала большое интервью Надежде Стрелец. В нем она рассказала о борьбе с раком четвертой стадии. Интервью разделило интернет: часть зрителей посочувствовали девушке, другие обвинили ее в фальсификации заболевания ради пиара.