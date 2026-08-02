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СМИ: прокуратура хочет ужесточить наказание Лерчек

Афиша Daily
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Фото: «Надежда Стрелец»/YouTube

Прокуратура планирует обжаловать приговор Гагаринского районного суда Москвы блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника, представители надзорного ведомства намерены добиваться в Мосгорсуде увеличения условного срока для Лерчек с пяти до шести лет. Они также попросят апелляционную инстанцию увеличить блогеру срок запрета продвигать бренд в интернете с трех до пяти лет. Сама Лерчек тоже обжалует приговор.

В марте 2023 года на Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Дело об отмывании денег закрыли в марте 2024-го за отсутствием состава преступления.

В октябре 2024-го на экс-супругов завели новое уголовное дело — о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. В апреле Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 млн рублей. 31 июля Гагаринский районный суд Москвы назначил Валерии Чекалиной (Лерчек) пять лет лишения свободы условно.

Кроме того, блогерша должна выплатить штраф в размере 765 млн рублей. Ей также на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с продвижением собственного бренда в интернете.

По решению суда блогер не сможет администрировать сайты, интернет-платформы и другие цифровые ресурсы для размещения рекламы, организации продаж и получения дохода от этой деятельности. Кроме того, Чекалина обязана регулярно отмечаться в контролирующем органе и не менять места жительства без уведомления.

Ранее Чекалина дала большое интервью Надежде Стрелец. В нем она рассказала о борьбе с раком четвертой стадии. Интервью разделило интернет: часть зрителей посочувствовали девушке, другие обвинили ее в фальсификации заболевания ради пиара.

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