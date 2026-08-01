Кевин Файги объяснил, почему Райан Гослинг так долго не мог попасть в киновселенную Marvel

Стало известно, почему Райан Гослинг присоединился к киновселенной Marvel только сейчас. По словам главы студии Кевина Файги, актер был слишком занят другими проектами, а подходящая для него идея появилась лишь недавно. Об этом сообщило издание Geek Tyrant.
На фестивале «San Diego Comic-Con» Marvel официально подтвердила, что Гослинг сыграет Призрачного гонщика. Это стало одной из самых обсуждаемых новостей мероприятия.
Файги признался, что студия давно хотела поработать с актером. Однако все сложилось только после того, как Гослинг пришел со своей концепцией фильма вместе с режиссером Шоном Леви («Дэдпул и Росомаха»).
«Он постоянно снимался в отличных проектах. Мы всегда знали, что если Райан захочет стать частью Marvel, то мы обязательно сделаем это вместе. И совсем недавно он пришел со своим видением фильма и с Шоном Леви. Мы поняли: сейчас самое время», — объяснил Файги.
Последние годы Гослинг действительно был занят крупными проектами — от «Барби» и «Каскадеров» до фантастического фильма «Проект „Конец света“». Сейчас он снимается в ленте «Звездные войны: Звездный истребитель», которую тоже ставит Шон Леви.
По словам Файги, решающим фактором стало желание самого актера присоединиться к Marvel именно сейчас. Леви, недавно выпустивший для студии хит «Дэдпул и Росомаха», поможет переосмыслить одного из самых популярных антигероев комиксов.
Ранее Призрачного гонщика уже играли Николас Кейдж в двух полнометражных фильмах и Гэбриел Луна в сериале «Агенты "Щ.И.Т."».