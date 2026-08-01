ФИФА отказалась продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что организация отказывается продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам. Решение приняли спустя несколько дней после того, как инициатива вызвала резкую критику со стороны футбольных организаций и политиков. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.