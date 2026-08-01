ФИФА отказалась продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что организация отказывается продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам. Решение приняли спустя несколько дней после того, как инициатива вызвала резкую критику со стороны футбольных организаций и политиков. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Ранее ФИФА планировала создать новую компанию FIFA Forward Enterprise, которая объединила бы коммерческие активы, связанные с мировым футболом. Предполагалось, что 20% этой структуры приобретет инвестиционный фонд Thrive Capital, основанный Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Однако уже на следующий день после объявления проекта против него выступил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация заявила, что готова бойкотировать турниры ФИФА, включая чемпионат мира, если сделка состоится.
«После того как мы внимательно выслушали все мнения, стало ясно, что этот проект вызвал разногласия, которые больше не соответствуют первоначальной цели инициативы», — заявил Инфантино. По его словам, главная задача ФИФА — объединять футбольное сообщество, поэтому организация решила отказаться от реализации проекта.
Инфантино добавил, что в ближайшие недели намерен провести новые консультации с национальными футбольными ассоциациями, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами, чтобы продолжить поиск способов развития футбола, особенно в странах, которым необходима дополнительная поддержка.
Идею продажи части коммерческих прав также раскритиковали политики. В частности, премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что футбол принадлежит болельщикам, а не инвесторам, а чемпионат мира нельзя рассматривать как коммерческий товар.