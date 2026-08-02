Вин Дизель назвал сценарий «Форсаж навсегда» «лучшим за последние десятилетия»

Вин Дизель признался, что сценарий «Форсажа навсегда» довел его до слез. Премьера 11-й и заключительной части франшизы запланирована на 17 марта 2028 года.
«Я только что прочитал сценарий фильма „Форсаж навсегда“ Майка Лесли. Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я до сих пор плачу…» — сказал актер.
Съемки картины начались в июле. Ранее актер обещал, что создатели сделают финал «по-настоящему впечатляющим». Действие ленты вернется к истокам: уличным гонкам и автомобильной культуре.
Кроме того, уже в разработке находятся четыре сериала по вселенной «Форсажа». Один из них покажут на платформе Peacock. Другие пока находятся на разных стадиях разработки, ими занимается студия Universal Television.