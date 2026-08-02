Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе

Ушел из жизни Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в сериале HBO « Клан Сопрано». Актеру было 80 лет, пишет Deadine.
Пасторе найден мертвым в своем доме в Бронксе. Тело обнаружил сосед, забивший тревогу после того, как артист три дня не выходил на связь. Предположительно, смерть наступила по естественным причинам.
Родившийся в Бронксе 14 июля 1946 года, Пасторе в годы Вьетнамской войны служил матросом в ВМС США. Позже он три года изучал драматическое искусство в Университете Пейс. Работая водителем лимузина, он познакомился с братьями Мэттом и Кевином Диллонами. Будущая звезда сериала «Антураж» Кевин вместе с братом пришли посмотреть на выступление Винсента в любительском спектакле и помогли ему пробиться в кино, убедив начать серьезную актерскую карьеру.
Первую широкую известность Винсенту Пасторе принесли роли гангстеров в комедии 1995 года «Парни-джерки» и криминальной драме HBO 1996 года «Готти». Однако главной в его карьере стала культовая роль Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано», который завоевал множество премий «Эмми».
Пасторе также снимался в полнометражных фильмах «Микки Голубые Глаза», «Дом двух семей», «Поездка в машинах с парнями», «Свидетель мафии», «Дикие бесы», «Мафия!», «Обслуживая Сару», «Наше дело», «Однажды в Бруклине», «Денежный поезд», «Бруклинское состояние души», «Галерея», «Крутящееся золото» и криминальном триллере Гая Ричи «Револьвер». Кроме того, он играл в комедии «Мальчишник в Лас-Вегасе» и подарил свой голос одному из персонажей в анимационной ленте «Подводная братва».
На телевидении Пасторе часто появлялся в качестве приглашенной звезды в сериале «Закон и порядок». Он также запомнился ролями в таких проектах, как «Практика», «Сын пляжа», «Квинс Суприм», «Гавайи 5-0», «Wu-Tang: Американская сага», «Одна жизнь, чтобы жить» и мини-сериале «Последний дон 2». Одной из его последних работ на телевидении стала роль в криминальном сериале «Грейвсенд».
Недавно стало известно, что HBO совместно с Warner Bros. выпустят криминальную драму «Клан Сопрано» в формате 4K. В переиздании будут все сезоны сериала, а также дополнительные материалы: документальный сериал «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“», закадровые съемки, комментарии актеров и продюсеров. Релиз запланирован на 8 декабря.