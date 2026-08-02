Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе

Родившийся в Бронксе 14 июля 1946 года, Пасторе в годы Вьетнамской войны служил матросом в ВМС США. Позже он три года изучал драматическое искусство в Университете Пейс. Работая водителем лимузина, он познакомился с братьями Мэттом и Кевином Диллонами. Будущая звезда сериала «Антураж» Кевин вместе с братом пришли посмотреть на выступление Винсента в любительском спектакле и помогли ему пробиться в кино, убедив начать серьезную актерскую карьеру.