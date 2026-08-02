Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе

Самокаты в Москве арендовали более 40 млн раз с начала сезона
Кевин Файги объяснил, почему Райан Гослинг так долго не мог попасть в киновселенную Marvel
ФИФА отказалась продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу
Сэм Рэйми спродюсирует экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега»
На маркетинг нового «Человека-паука» потратили рекордные 309 млн долларов
Исследование: медленный выдох может сделать человека более склонным к риску
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Исследование: люди чаще доверяют психологам с привлекательной внешностью
Coperni показал сумки с живой плесенью внутри — их создали вместе с художницей Аревик Акопян
Место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 млн долларов
Переговоры по сиквелу «Барби» затягиваются — и Warner Bros. рискует потерять права на франшизу
Обновился список обязательных предустановленных приложений — убрали «Марусю», добавили «Алису AI»
«Аэрофлот» добавил лакто-вегетарианское питание в экономклассе на дальних рейсах
Met Gala 2027 посвятят Джону Гальяно — модельеру, работавшему с Dior, Maison Margiela и Zara
Клуб «Клуб» закрылся навсегда. На его месте появится новое заведение
Рианна чуть не стала фотографом своего фаната, ситуацию исправил A$AP Rocky
Драма «Девочки учатся бриться» про 90-е выйдет в российский прокат 24 сентября
Лерчек получила пять лет условно по делу о незаконных валютных операциях
Московские водители чаще других ездят без аварий — больше половины более 10 лет не попадали в ДТП
В Узбекистане оштрафовали девушку, которая криком спаслась от насильника
В РФ учредили Национальную премию имени Майи Плисецкой
6 августа Cinematica Orchestra в Москве представит новую программу композитора Глеба Андрианова
Съемки фильма по Elden Ring завершились
Байопик «Майкл» подстегнул рост продаж музыки Майкла Джексона
В Екатеринбурге снова зажглась надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
Из офиса Netflix в Лос-Анджелесе украли жесткий диск с фильмом с Николасом Кейджем
Трэвис Скотт создал эксклюзивные Nike для съемочной группы «Одиссеи»
Устную часть в ЕГЭ по истории добавят к 2030 году

Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Home Box Office (HBO)

Ушел из жизни Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в сериале HBO « Клан Сопрано». Актеру было 80 лет, пишет Deadine.

Пасторе найден мертвым в своем доме в Бронксе. Тело обнаружил сосед, забивший тревогу после того, как артист три дня не выходил на связь. Предположительно, смерть наступила по естественным причинам.

Родившийся в Бронксе 14 июля 1946 года, Пасторе в годы Вьетнамской войны служил матросом в ВМС США. Позже он три года изучал драматическое искусство в Университете Пейс. Работая водителем лимузина, он познакомился с братьями Мэттом и Кевином Диллонами. Будущая звезда сериала «Антураж» Кевин вместе с братом пришли посмотреть на выступление Винсента в любительском спектакле и помогли ему пробиться в кино, убедив начать серьезную актерскую карьеру.

Первую широкую известность Винсенту Пасторе принесли роли гангстеров в комедии 1995 года «Парни-джерки» и криминальной драме HBO 1996 года «Готти». Однако главной в его карьере стала культовая роль Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано», который завоевал множество премий «Эмми».

Пасторе также снимался в полнометражных фильмах «Микки Голубые Глаза», «Дом двух семей», «Поездка в машинах с парнями», «Свидетель мафии», «Дикие бесы», «Мафия!», «Обслуживая Сару», «Наше дело», «Однажды в Бруклине», «Денежный поезд», «Бруклинское состояние души», «Галерея», «Крутящееся золото» и криминальном триллере Гая Ричи «Револьвер». Кроме того, он играл в комедии «Мальчишник в Лас-Вегасе» и подарил свой голос одному из персонажей в анимационной ленте «Подводная братва».

На телевидении Пасторе часто появлялся в качестве приглашенной звезды в сериале «Закон и порядок». Он также запомнился ролями в таких проектах, как «Практика», «Сын пляжа», «Квинс Суприм», «Гавайи 5-0», «Wu-Tang: Американская сага», «Одна жизнь, чтобы жить» и мини-сериале «Последний дон 2». Одной из его последних работ на телевидении стала роль в криминальном сериале «Грейвсенд».

Недавно стало известно, что HBO совместно с Warner Bros. выпустят криминальную драму «Клан Сопрано» в формате 4K. В переиздании будут все сезоны сериала, а также дополнительные материалы: документальный сериал «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“», закадровые съемки, комментарии актеров и продюсеров. Релиз запланирован на 8 декабря. 

Расскажите друзьям