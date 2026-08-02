Жительница британского города Лидс стала водителем автобуса для собак

В апреле 2025 года женщина продала свой автобус и увидела объявление о вакансии водителя для «автобуса Билли». Работодатель объяснила, что автобус, названный в честь ее кавапу по кличке Билли, должен забирать собак и отвозить их в ее частный собачий парк для прогулок, когда их владельцы не могут выгуливать их сами.