Жительница британского города Лидс стала водителем автобуса для собак

Англичанка Шэрон Телфорд из города Лидс уже год работает водителем «автобуса Билли» — в нем она перевозит исключительно собак. Женщина помогает им добраться до парка, где их выгуливают догситтеры, пишет The Guardian.
Стаж Телфорд за рулем составляет 25 лет. Раньше на своем двухэтажном автобусе она возила детей в развлекательные центры, а также обслуживала свадьбы, крестины и дни рождения.
В апреле 2025 года женщина продала свой автобус и увидела объявление о вакансии водителя для «автобуса Билли». Работодатель объяснила, что автобус, названный в честь ее кавапу по кличке Билли, должен забирать собак и отвозить их в ее частный собачий парк для прогулок, когда их владельцы не могут выгуливать их сами.
Автобус вмещает до 15 собак. Хвостатые сидят в приподнятых креслах, а рядом с ними расположены миски для воды. Все питомцы проходят обязательный отбор, чтобы подтвердить, что они подходят для поездок и не конфликтуют между собой. В конце салона дежурят сотрудники, которые помогают успокоиться слишком активным пассажирам. К одному куратору прикреплены шесть собак.
«Все собаки обожают автобус, и они знают весь маршрут. Как только мы сворачиваем на определенную дорогу и проезжаем через ограждение для скота, они начинают лаять. Им не терпится попасть на поле. Я много лет работала с детьми, поэтому шум меня не беспокоит», — рассказала Шэрон.
В парке питомцы бегают, качаются на качелях и прыгают на специальном батуте. Вернувшись в автобус, собаки получают лакомства и «щенячий капучино». По словам Телфорд, обычно на обратном пути псы ведут себя тихо.