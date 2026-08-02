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Энди Мускьетти раскрыл детали второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Television

Соавтор «Оно: Добро пожаловать в Дерри» Андреас Мускьетти поделился подробностями о втором сезоне шоу. Он подтвердил, что действие в новой части развернется в 1935 году и расскажет о банде Брэдли — группе грабителей банков, которые становятся частью кошмара после прибытия в Дерри.

Второй сезон будет посвящен одному из эпизодов романа Стивена Кинга, события в нем будут происходить за 27 лет до первого сезона. «В наших персонажах будет много суеты эпохи Великой депрессии. Все пытаются выжить и справиться с обстоятельствами. Они будут совершать безумные поступки. И, конечно же, социальные, культурные, ужасные вещи, которые происходили в ту эпоху. Мы не собираемся их пропускать. Они — это самый центр и сердце нашей истории», — сказал Мускьетти.

Хотя поклонники «Оно» привыкли к тому, что франшиза фокусируется на ужасе, скрывающемся за образами комфорта пригорода и детей на велосипедах, эстетика второго сезона будет другой. «В этом случае на первый взгляд Дерри — это почти кладбище. Это труп чего-то, потому что люди истощены, бедны, усталы, безработные, бездомные. У детей нет пригородной, комфортной жизни. Они находятся в совершенно другой ситуации. Некоторые из них — сироты или беглецы, поэтому обстановка довольно мрачная. Но всегда есть проблеск надежды, который горит, и именно он поддерживает нашу новую группу героев», — отметил соавтор.

Возвращение на 27 лет назад дало творческой команде больше возможностей для творчества. Эпизод 30-х годов в оригинальном романе Кинга не занимает большую часть общей истории, однако родословная поможет связать разные временные линии.

Сценарист добавил, что хочет экранизировать и другие произведения Кинга, например, рассказ из сборника «Команда скелетов». «Я не могу много об этом говорить, потому что некоторые из них — активные проекты. Один из них, к которому я прикасался, но который сейчас не в работе, но к которому я бы с удовольствием вернулся когда-нибудь, — это „Долгий джонт“, короткий рассказ, который меня потряс, когда я его прочитал. Мне было около 14 лет», — признался Мускьетти.

Дата выхода второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» пока неизвестна. Премьера первого сезона шоу состоялась накануне Хэллоуина — 26 октября 2025 года. Он основан на романе Стивена Кинга «Оно» (1986) и представляет собой приквел к фильмам «Оно» (2017) и «Оно-2» (2019). Шоу рассказывает о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников».

Планируется, что сериал получит три сезона, действие которых развернется в разных временных периодах. Предположительно, третья часть будет посвящена началу XX века.

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