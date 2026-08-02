Энди Мускьетти раскрыл детали второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Хотя поклонники «Оно» привыкли к тому, что франшиза фокусируется на ужасе, скрывающемся за образами комфорта пригорода и детей на велосипедах, эстетика второго сезона будет другой. «В этом случае на первый взгляд Дерри — это почти кладбище. Это труп чего-то, потому что люди истощены, бедны, усталы, безработные, бездомные. У детей нет пригородной, комфортной жизни. Они находятся в совершенно другой ситуации. Некоторые из них — сироты или беглецы, поэтому обстановка довольно мрачная. Но всегда есть проблеск надежды, который горит, и именно он поддерживает нашу новую группу героев», — отметил соавтор.