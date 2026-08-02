Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством

Мужчина отредактировал с помощью нейросети репродукции картины «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы. В резульате у него получились изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином». Затем другой человек использовал их на футболках, худи, свитшотах и термостаканах, которые продавал на своем сайте. Автор картинок подал иск в суд, в котором потребовал взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав. Истец отметил в суде, что для создания произведений выкупил фотографии, на которых заменил у Статуи Свободы факел в руке на винный бокал, а Джоконде изменил положение руки, мимику рта и другие детали.