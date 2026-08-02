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Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством

Афиша Daily
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Фото: tingeyinjurylawfirm/Unsplash

Автор сгенерированных в нейросети изображений «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином» не смог добиться защиты авторских прав в московском суде, сообщает РИА «Новости».

Мужчина отредактировал с помощью нейросети репродукции картины «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы. В резульате у него получились изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином». Затем другой человек использовал их на футболках, худи, свитшотах и термостаканах, которые продавал на своем сайте. Автор картинок подал иск в суд, в котором потребовал взыскать с  предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав. Истец отметил в суде, что для создания произведений выкупил фотографии, на которых заменил у Статуи Свободы факел в руке на винный бокал, а Джоконде изменил положение руки, мимику рта и другие детали.

Ответчик не согласился с требованиями. По его словам, внесение незначительных изменений в оригинальные произведения недостаточно для того, чтобы признать полученное результатом творческой деятельности. Следовательно, отредактированные изображения не могут считаться объектами авторского права.

Суд отклонил требования. «Представленные истцом объекты не могут являться самостоятельными объектами авторского права, подлежащего защите, поскольку дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер. В данном случае дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею (неоднократно реализованную) к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад», — указали в решении.

Суд отметил, что спорные изображения созданы нейросетью и нельзя утверждать, что ИИ прилагал творческие усилия, посколько у него нет сознания. По мнению инстанции, идея взъерошенных волос, одутловатости лица, бокал вина в руке, равно как и замена факела у Статуи Свободы на бокал вина часто используется в искусстве и медиа.

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