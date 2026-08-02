В Татарстане может появиться новое развлекательноое пространство, «Туганленд». Об этом «Татар-информ» рассказал создатель проекта «Туган Батыр» Радик Абдрахманов.
«Наша основная глобальная цель — построить Туганленд. Это проект масштаба Диснейленда, который обретет мировую популярность и привлечет гостей со всего мира», — сказал он.
Абдрахманов также развивает проект «Туган Батыр» — богатыря, который путешествует по планете и встречает друзей из разных стран. Основными задачами проекта назвали положительное влияние на развитие молодого поколения и знакомство детей с традиционными ценностями. Уже созданы спектакль и мультфильмы, развиваются комиксы, проводятся фестивали и турниры.
Легенду о Туган Батыре перевели на арабский, турецкий, английский и китайский языки. Планируется, что через персонажа традиции и ценности татарского народа станут известны за пределами России.