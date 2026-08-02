Вьетнамские шляпы и машинка для стрижки животных: какие вещи забывали пассажиры Аэроэкспресса летом

В июне и июле пассажиры Аэроэкспресса забыли 450 личных вещей: 300 предметов — на маршруте в аэропорт Шереметьево, еще 150 — на маршруте в Домодедово. За своими вещами уже вернулись 72 владельца, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.
В этом году путешественники стали реже забывать вещи: показатель снизился более чем в два раза по сравнению с июнем и июлем прошлого года, когда сотрудники обнаружили около 950 забытых вещей. Чаще всего пассажиры забывали вещи для повседневного использования: зонты, головные уборы, сумки, рюкзаки и косметички. Сотрудники находили электронные устройства и аксессуары к ним: наушники и кейсы от них, мобильные телефоны, зарядные устройства и пауэрбанки.
Среди самых необычных находок — спальный мешок, детское кресло, машинка для стрижки животных, аппарат для измерения давления, статуэтка с надписью «С днем рождения», клавиатура, рюкзак со строительными материалами, пакет с оконными ручками, вьетнамские шляпы, коробка с кораблем и эспандер. «Наиболее „урожайным“ на забытые вещи днем стал 13 июня — сотрудники компании нашли 19 предметов. По 18 вещей обнаружили 7 и 10 июля, еще 17 — 15 июля. При этом 21 июня пассажиры не забыли ни одной вещи, а 3 июля была найдена всего одна потеряшка, что встречается летом нечасто», — отметила директор по связям с общественностью «Аэроэкспресса» Вера Агафонова.
Чтобы вернуть потерянную вещь, пассажиру нужно обратиться на горячую линию Аэроэкспресса или к сменному специалисту в терминале компании и написать заявление о потере. Сотрудники компании свяжутся с владельцем и помогут организовать возврат.
Забытые вещи хранятся на складе Аэроэкспресса в течение шести месяцев с момента утери. Исключение составляют продукты питания — они не подлежат хранению и утилизируются.
Склад забытых вещей Аэроэкспресса расположен недалеко от Белорусского вокзала. Выдача осуществляется по понедельникам, средам и четвергам с 13.00 до 17.00 при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и после оформления расписки о получении вещи.
Перед визитом на склад пассажирам следует заранее, не менее чем за сутки, сообщить сотрудникам компании о своем приезде. Для этого можно обратиться на горячую линию Аэроэкспресса по телефонам: 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) или 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).