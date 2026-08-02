Вьетнамские шляпы и машинка для стрижки животных: какие вещи забывали пассажиры Аэроэкспресса летом

В этом году путешественники стали реже забывать вещи: показатель снизился более чем в два раза по сравнению с июнем и июлем прошлого года, когда сотрудники обнаружили около 950 забытых вещей. Чаще всего пассажиры забывали вещи для повседневного использования: зонты, головные уборы, сумки, рюкзаки и косметички. Сотрудники находили электронные устройства и аксессуары к ним: наушники и кейсы от них, мобильные телефоны, зарядные устройства и пауэрбанки.