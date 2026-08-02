Вьетнамские шляпы и машинка для стрижки животных: какие вещи забывали пассажиры «Аэроэкспресса»

В Татарстане хотят построить Туганленд — аналог Диснейленда
Известный альпинист Нирмала Пурджи погиб во время очередного восхождения
Шону Эстину пришлось продать дом из-за низкого гонорара за съемки во «Властелине колец»
В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-слоп»
«Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов за дебютный уикенд в мировом прокате
Звезда «Одержимости» Инде Наварретт хочет сыграть Мистик в «Людях Икс»
Жара в Москве преодолела отметку в 30 градусов — в третий раз за лето
В Москве открылась выставка «70 лет созидания» об истории строительства в столице
Энди Мускьетти раскрыл детали второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством
Жительница британского города Лидс стала водителем автобуса для собак
СМИ: прокуратура хочет ужесточить наказание Лерчек
Вин Дизель назвал сценарий «Форсаж навсегда» «лучшим за последние десятилетия»
Умерла звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе
Кевин Файги объяснил, почему Райан Гослинг так долго не мог попасть в киновселенную Marvel
ФИФА отказалась продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу
Сэм Рейми спродюсирует экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега»
На маркетинг нового «Человека-паука» потратили рекордные 309 млн долларов
Исследование: медленный выдох может сделать человека более склонным к риску
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Исследование: люди чаще доверяют психологам с привлекательной внешностью
Coperni показал сумки с живой плесенью внутри — их создали вместе с художницей Аревик Акопян
Место съемок «Одиссеи» в Сицилии может принести региону более 500 млн долларов
Переговоры по сиквелу «Барби» затягиваются — и Warner Bros. рискует потерять права на франшизу
Обновился список обязательных предустановленных приложений — убрали «Марусю», добавили «Алису AI»
Самокаты в Москве арендовали более 40 млн раз с начала сезона
«Аэрофлот» добавил лакто-вегетарианское питание в экономклассе на дальних рейсах
Met Gala 2027 посвятят Джону Гальяно — модельеру, работавшему с Dior, Maison Margiela и Zara

Вьетнамские шляпы и машинка для стрижки животных: какие вещи забывали пассажиры «Аэроэкспресса»

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В июне и июле пассажиры «Аэроэкспресса» забыли 450 личных вещей: 300 предметов — на маршруте в аэропорт Шереметьево, еще 150 — на маршруте в Домодедово. За своими вещами уже вернулись 72 владельца, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

В этом году путешественники стали реже забывать вещи: показатель снизился более чем в два раза по сравнению с июнем и июлем прошлого года, когда сотрудники обнаружили около 950 забытых вещей. Чаще всего пассажиры забывали вещи для повседневного использования: зонты, головные уборы, сумки, рюкзаки и косметички. Сотрудники находили электронные устройства и аксессуары к ним: наушники и кейсы от них, мобильные телефоны, зарядные устройства и пауэрбанки.

Среди самых необычных находок — спальный мешок, детское кресло, машинка для стрижки животных, аппарат для измерения давления, статуэтка с надписью «С днем рождения», клавиатура, рюкзак со строительными материалами, пакет с оконными ручками, вьетнамские шляпы, коробка с кораблем и эспандер. «Наиболее „урожайным“ на забытые вещи днем стал 13 июня — сотрудники компании нашли 19 предметов. По 18 вещей обнаружили 7 и 10 июля, еще 17 — 15 июля. При этом 21 июня пассажиры не забыли ни одной вещи, а 3 июля была найдена всего одна потеряшка, что встречается летом нечасто», — отметила директор по связям с общественностью «Аэроэкспресса» Вера Агафонова.

Чтобы вернуть потерянную вещь, пассажиру нужно обратиться на горячую линию «Аэроэкспресса» или к сменному специалисту в терминале компании и написать заявление о потере. Сотрудники компании свяжутся с владельцем и помогут организовать возврат.

Забытые вещи хранятся на складе «Аэроэкспресса» в течение шести месяцев с момента утери. Исключение составляют продукты питания — они не подлежат хранению и утилизируются.

Склад забытых вещей «Аэроэкспресса» расположен недалеко от Белорусского вокзала. Выдача осуществляется по понедельникам, средам и четвергам с 13.00 до 17.00 при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и после оформления расписки о получении вещи.

Перед визитом на склад пассажирам следует заранее, не менее чем за сутки, сообщить сотрудникам компании о своем приезде. Для этого можно обратиться на горячую линию «Аэроэкспресса» по телефонам: 8 800 700 33 77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) или 8 (495) 663 84 10 (для звонков из Москвы).

Расскажите друзьям