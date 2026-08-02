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Звезда «Одержимости» Инде Наварретт хочет сыграть Мистик в «Людях Икс»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Raymond Hall/GC Images

Звезда хоррора «Обсессия» Инде Наварретт рассказала в интервью Variety, что хотела бы сыграть Мистик. 

По словам актрисы, с тех пор, как вышла «Одержимость» у нее прошло много рабочих встреч с представителями киноиндустрии. Недавно Инде встречалась с режиссером Джейком Шрайером, который сейчас работает над предстоящим проектом Marvel по перезапуску «Люди Икс».

Актриса поделилась, что выросла на оригинальных фильмах этой серии в нулевых годах. Она также похвалила Шрайера за возвращение сюжетной линии, основанной на персонажах, которая ей так нравилась в ту эпоху Marvel.

Отвечая на вопрос о роли мечты во вселенной Marvel, Инде отметила, что хотела бы сыграть Мистик. «Она всегда была супер крутой», — сказала актриса. На данный момент, официального подтверждения о её участии в кастинге для этого проекта нет. Сейчас картина находится в стадии разработки.

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