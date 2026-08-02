Известный альпинист Нирмала Пурджи погиб во время очередного восхождения

В Пакистане спасатели обнаружили тело известного альпиниста Нирмала Пурджи, который погиб из-за схода лавины на горе Броуд-Пик. Об этом сообщает «Би-би-си».



Альпинист был найден на высоте 5700 метров. Вместе с ним в экспедиции участвовали еще девять человек, которые также погибли. В связи с трагедией соболезнования принесли премьер-министр Непала Балендра Шах, принц Уэльский Уильям и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. «Он был вдохновляющим человеком, который много лет служил в наших Вооруженных силах и чьи невероятные альпинистские приключения известны во всем мире», — заявил Стритинг.



Альпинисту было 43 года. Он родился в Непале, в 20 лет начал службу в британских войсках, которая продлилась 16 лет.



В 2019 году Пурджи вместе с другими альпинистами за 189 дней зашел на все «восьмитысячники» — 14 высочайших вершин мира. Netflix снял об этом документальный фильм «14 вершин: нет ничего невозможного», который принес Нирмалу мировую известность. В последние года жил со своей женой и трехлетней дочерью в Хэмпшире на юге Англии.