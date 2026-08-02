Шону Астину пришлось продать дом из-за низкого гонорара за съемки во «Властелине Колец»

Актер Шон Астин, исполнивший роль Сэма Гэмджи в трилогии «Властелин Колец», рассказал, что ему в свое время пришлось продать дом из-за низких заработков в этом проекте. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.



Астин заработал около 250 тыс. долларов за все три фильма. «Был большой разрыв между тем, сколько внимания мы получили за эти фильмы и сколько денег. Их было не так много!» — добавил он. Однако Астин отметил в интервью The Guardian, что сейчас он «чувствует себя очень комфортно в финансовом плане».



Ранее Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса, рассказал Business Insider, что продюсерская компания New Line Cinema пошла на «настоящую финансовую авантюру» и сняла все три части сразу. В результате актерский состав не получил огромных гонораров, поскольку не было возможности перезаключить контракт после успеха первой части. «Это был не тот прибыльный сценарий, по которому можно было бы спокойно жить всю оставшуюся жизнь», — объяснил Вуд.



«Братство кольца» (2001), «Две башни» (2002) и «Возвращение короля» (2003) вышли на экраны кинотеатров более двух десятилетий назад. Первая часть собрала около 871,5 млн долларов по всему миру, вторая — около 926 млн, а третья — более 1,1 млрд долларов.