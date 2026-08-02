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В Роскачестве рекомендовали не покупать разрезанные арбузы

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Crina-Miriam Cretu/Unsplash

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала «Ленте.ру», что покупателям не стоит покупать арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также те, которые продают в разрезанном виде.

«В первую очередь необходимо смотреть на целостность корки. Трещины, проколы, вмятины, а тем более разрезанные арбузы — это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Такие плоды категорически не рекомендуется покупать, даже если продавец предлагает попробовать кусочек», — пояснила эксперт. По ее словам, плоды, лежащие прямо на земле или продающиеся разрезанными, — это «идеальный инкубатор» для кишечных инфекций.

Еще один важный аспект — состояние мякоти после разрезания, добавила Спеценко. «Если у нее рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах, от употребления такого арбуза стоит немедленно отказаться. Также должны насторожить желтые или коричневые прожилки вместо белых — это может указывать на нарушение условий выращивания или хранения и начало процессов гниения», — сказала эксперт.

Перед тем как разрезать арбуз, его необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом или щеткой. Только так можно смыть с корки уличную грязь и бактерии, пояснила эксперт.

«Также стоит отказаться от покупки арбузов в несанкционированных точках торговли, особенно у обочин дорог, где нет условий для хранения и санитарного контроля. Каждый продавец должен иметь декларацию о соответствии от производителя, личную медицинскую книжку и информацию о юридическом лице — отсутствие этих документов — повод насторожиться», — посоветовала представитель Роскачества.

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