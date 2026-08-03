Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники»

Певец Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на Большой спортивной арене «Лужники». На момент выступления 2 августа ему было 20 лет 9 месяцев и 8 дней. Достижение занесли в Книгу рекордов России.
Билеты на концерт были полностью распроданы — артист сообщал об этом в телеграм-канале. Затем информацию подтвердили и в самих «Лужниках».
Зрителей ждала обновленная программа с живой музыкой, сценографией, стихами. Дмитриенко исполнил как новые хиты («Цветаева», «Вишневый», «Настоящая», «Шелк», «Силуэт»), так и композиции, с которых начался его творческий путь.
В конце 2025 года Дмитриенко вошел в список «25 до 25» от «Афиши Daily». Тогда Шура Богачева написала о нем: «Вчерашний подросток в 2025-м превратился в главного поп-артиста страны. Его взросление, ребрендинг, роман с Анной Пересильд и хиты „Шелк“ и „Силуэт“ сделали его постоянным героем светских новостей. Особенно сильно музыкант покорил женскую аудиторию 30+». К тому моменту Дмитриенко уже собрал два солдаута в «Мегаспорте».