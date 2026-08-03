Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники»

В Татарстане хотят построить Туганленд — аналог Диснейленда
В московских торговых центрах за год закрылись 2,3 тыс. магазинов и других объектов
В России появятся три новые вакцины от рака
Нолан ответил критикам «Одиссеи»: «Они считают, что, раз они распознали прием, он теряет силу»
«Разговоры о важном» и военная подготовка: Минпросвещения разослало школам шаблоны внеурочных курсов
12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение
Суд обязал московский оркестр выплатить компенсацию пианисту, которого уволили за плохую игру
2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года
В Роскачестве рекомендовали не покупать разрезанные арбузы
Известный альпинист Нирмала Пурджи погиб во время очередного восхождения
Шону Астину пришлось продать дом из-за низкого гонорара за съемки во «Властелине Колец»
В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-слоп»
«Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов за дебютный уик-энд в мировом прокате
Звезда «Одержимости» Инде Наварретт хочет сыграть Мистик в «Людях Икс»
Жара в Москве преодолела отметку в 30 градусов — в третий раз за лето
Вьетнамские шляпы и машинка для стрижки животных: какие вещи забывали пассажиры «Аэроэкспресса»
В Москве открылась выставка «70 лет созидания» об истории строительства в столице
Энди Мускьетти раскрыл детали второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством
Жительница британского города Лидс стала водителем автобуса для собак
СМИ: прокуратура хочет ужесточить наказание Лерчек
Вин Дизель назвал сценарий «Форсаж навсегда» «лучшим за последние десятилетия»
Умерла звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе
Кевин Файги объяснил, почему Райан Гослинг так долго не мог попасть в киновселенную Marvel
ФИФА отказалась продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу
Сэм Рейми спродюсирует экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега»
На маркетинг нового «Человека-паука» потратили рекордные 309 млн долларов
Исследование: медленный выдох может сделать человека более склонным к риску

Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @dmitrienko_vanya

Певец Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на Большой спортивной арене «Лужники». На момент выступления 2 августа ему было 20 лет 9 месяцев и 8 дней. Достижение занесли в Книгу рекордов России.

Билеты на концерт были полностью распроданы — артист сообщал об этом в телеграм-канале. Затем информацию подтвердили и в самих «Лужниках».

Зрителей ждала обновленная программа с живой музыкой, сценографией, стихами. Дмитриенко исполнил как новые хиты («Цветаева», «Вишневый», «Настоящая», «Шелк», «Силуэт»), так и композиции, с которых начался его творческий путь.

В конце 2025 года Дмитриенко вошел в список «25 до 25» от «Афиши Daily». Тогда Шура Богачева написала о нем: «Вчерашний подросток в 2025-м превратился в главного поп-артиста страны. Его взросление, ребрендинг, роман с Анной Пересильд и хиты „Шелк“ и „Силуэт“ сделали его постоянным героем светских новостей. Особенно сильно музыкант покорил женскую аудиторию 30+». К тому моменту Дмитриенко уже собрал два солдаута в «Мегаспорте».

Расскажите друзьям