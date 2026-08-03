Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники»

В конце 2025 года Дмитриенко вошел в список «25 до 25» от «Афиши Daily». Тогда Шура Богачева написала о нем: «Вчерашний подросток в 2025-м превратился в главного поп-артиста страны. Его взросление, ребрендинг, роман с Анной Пересильд и хиты „Шелк“ и „Силуэт“ сделали его постоянным героем светских новостей. Особенно сильно музыкант покорил женскую аудиторию 30+». К тому моменту Дмитриенко уже собрал два солдаута в «Мегаспорте».