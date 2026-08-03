Суд обязал московский оркестр выплатить компенсацию пианисту, которого уволили за плохую игру

Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники»
В московских торговых центрах за год закрылись 2,3 тыс. магазинов и других объектов
В России появятся три новые вакцины от рака
Нолан ответил критикам «Одиссеи»: «Они считают, что, раз они распознали прием, он теряет силу»
«Разговоры о важном» и военная подготовка: Минпросвещения разослало школам шаблоны внеурочных курсов
12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение
2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года
В Роскачестве рекомендовали не покупать разрезанные арбузы
Известный альпинист Нирмала Пурджи погиб во время очередного восхождения
Шону Астину пришлось продать дом из-за низкого гонорара за съемки во «Властелине Колец»
В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-слоп»
«Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов за дебютный уик-энд в мировом прокате
Звезда «Одержимости» Инде Наварретт хочет сыграть Мистик в «Людях Икс»
Жара в Москве преодолела отметку в 30 градусов — в третий раз за лето
Вьетнамские шляпы и машинка для стрижки животных: какие вещи забывали пассажиры «Аэроэкспресса»
В Москве открылась выставка «70 лет созидания» об истории строительства в столице
Энди Мускьетти раскрыл детали второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
В Татарстане хотят построить Туганленд — аналог Диснейленда
Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством
Жительница британского города Лидс стала водителем автобуса для собак
СМИ: прокуратура хочет ужесточить наказание Лерчек
Вин Дизель назвал сценарий «Форсаж навсегда» «лучшим за последние десятилетия»
Умерла звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе
Кевин Файги объяснил, почему Райан Гослинг так долго не мог попасть в киновселенную Marvel
ФИФА отказалась продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу
Сэм Рейми спродюсирует экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега»
На маркетинг нового «Человека-паука» потратили рекордные 309 млн долларов
Исследование: медленный выдох может сделать человека более склонным к риску

Суд обязал московский оркестр выплатить компенсацию пианисту, которого уволили за плохую игру

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: tingeyinjurylawfirm/Unsplash

Московский суд обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей пианисту, которого уволили после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В них указано, что мужчину приняли на работу на должность артиста первой категории — пианиста, его зарплата составляла 184 тыс. рублей в месяц. Во время испытательного срока работодатель заметил, что мастерство пианиста не соответствовало занимаемой должности: он периодически ускорял или замедлял темп, демонстрировал слабый уровень нотного чтения и недостаточную четкость ритма. Кроме того, мужчина опаздывал на репетиции и неточно выполнял поставленные художественным руководителем задачи. Артиста решили уволить за плохую работу.

Пианист посчитал свое увольнение незаконным и подал на оркестр в суд. Мужчина рассказал, что его уволили 14 декабря прошлого года, а уведомление о предстоящем увольнении ему вручили только на следующий день. Кроме того, при приеме на работу его не ознакомили с должностной инструкцией.

Как установил суд, несмотря на озвученные замечания относительно игры и поведения музыканта, к дисциплинарной ответственности его не привлекали, работодатель не указывал на конкретные недостатки и не давал рекомендации по их устранению. По данным инстанции, при увольнении работника как не выдержавшего испытание обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя, однако из материалов дела непонятно, как именно оценивался уровень профессионализма истца. «Доказательств, убедительно свидетельствующих о ненадлежащем выполнении истцом своих должностных обязанностей, ответчик не представил», — установил суд.

В итоге увольнение признали незаконным. Пианиста восстановили на работе. Теперь оркестр должен выплатить ему 1,2 млн рублей среднего заработка за время вынужденного прогула, а также 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Расскажите друзьям