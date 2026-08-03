Суд обязал московский оркестр выплатить компенсацию пианисту, которого уволили за плохую игру

Московский суд обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей пианисту, которого уволили после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
В них указано, что мужчину приняли на работу на должность артиста первой категории — пианиста, его зарплата составляла 184 тыс. рублей в месяц. Во время испытательного срока работодатель заметил, что мастерство пианиста не соответствовало занимаемой должности: он периодически ускорял или замедлял темп, демонстрировал слабый уровень нотного чтения и недостаточную четкость ритма. Кроме того, мужчина опаздывал на репетиции и неточно выполнял поставленные художественным руководителем задачи. Артиста решили уволить за плохую работу.
Пианист посчитал свое увольнение незаконным и подал на оркестр в суд. Мужчина рассказал, что его уволили 14 декабря прошлого года, а уведомление о предстоящем увольнении ему вручили только на следующий день. Кроме того, при приеме на работу его не ознакомили с должностной инструкцией.
Как установил суд, несмотря на озвученные замечания относительно игры и поведения музыканта, к дисциплинарной ответственности его не привлекали, работодатель не указывал на конкретные недостатки и не давал рекомендации по их устранению. По данным инстанции, при увольнении работника как не выдержавшего испытание обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя, однако из материалов дела непонятно, как именно оценивался уровень профессионализма истца. «Доказательств, убедительно свидетельствующих о ненадлежащем выполнении истцом своих должностных обязанностей, ответчик не представил», — установил суд.
В итоге увольнение признали незаконным. Пианиста восстановили на работе. Теперь оркестр должен выплатить ему 1,2 млн рублей среднего заработка за время вынужденного прогула, а также 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.