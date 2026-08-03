Суд обязал московский оркестр выплатить компенсацию пианисту, которого уволили за плохую игру

Как установил суд, несмотря на озвученные замечания относительно игры и поведения музыканта, к дисциплинарной ответственности его не привлекали, работодатель не указывал на конкретные недостатки и не давал рекомендации по их устранению. По данным инстанции, при увольнении работника как не выдержавшего испытание обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя, однако из материалов дела непонятно, как именно оценивался уровень профессионализма истца. «Доказательств, убедительно свидетельствующих о ненадлежащем выполнении истцом своих должностных обязанностей, ответчик не представил», — установил суд.