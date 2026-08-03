2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года

Воскресенье, 2 августа, оказалось самым теплым днем в столице с начала года. К 17.00 температура на метеостанции ВДНХ достигла +30,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Предыдущие рекорды держались за 21 мая и 2 июля — тогда воздух прогрелся до +30,4 градуса. «Воскресенье принесло в столицу шестой „тридцатник“ с начала года, теперь их по три у мая и у лета», — написал Леус.
День совпал с Ильиным — в народном календаре с него начиналась осень: дни становятся короче, ночи холоднее, вода в реках остывает. «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается», — говорили в народе.
На 1 и 2 августа в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Его вводят, когда погода может представлять опасность для здоровья и повышать риск чрезвычайных ситуаций.
Впрочем, жара надолго не задержится. Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова пообещала, что температура пойдет на спад уже в понедельник, 3 августа.