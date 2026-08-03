2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года

Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники»
В московских торговых центрах за год закрылись 2,3 тыс. магазинов и других объектов
В России появятся три новые вакцины от рака
Нолан ответил критикам «Одиссеи»: «Они считают, что, раз они распознали прием, он теряет силу»
«Разговоры о важном» и военная подготовка: Минпросвещения разослало школам шаблоны внеурочных курсов
12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение
Суд обязал московский оркестр выплатить компенсацию пианисту, которого уволили за плохую игру
В Роскачестве рекомендовали не покупать разрезанные арбузы
Известный альпинист Нирмала Пурджи погиб во время очередного восхождения
Шону Астину пришлось продать дом из-за низкого гонорара за съемки во «Властелине Колец»
В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-слоп»
«Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов за дебютный уик-энд в мировом прокате
Звезда «Одержимости» Инде Наварретт хочет сыграть Мистик в «Людях Икс»
Жара в Москве преодолела отметку в 30 градусов — в третий раз за лето
Вьетнамские шляпы и машинка для стрижки животных: какие вещи забывали пассажиры «Аэроэкспресса»
В Москве открылась выставка «70 лет созидания» об истории строительства в столице
Энди Мускьетти раскрыл детали второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
В Татарстане хотят построить Туганленд — аналог Диснейленда
Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством
Жительница британского города Лидс стала водителем автобуса для собак
СМИ: прокуратура хочет ужесточить наказание Лерчек
Вин Дизель назвал сценарий «Форсаж навсегда» «лучшим за последние десятилетия»
Умерла звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе
Кевин Файги объяснил, почему Райан Гослинг так долго не мог попасть в киновселенную Marvel
ФИФА отказалась продавать часть коммерческих прав на чемпионат мира по футболу
Сэм Рейми спродюсирует экранизацию романа Стивена Кинга «Безнадега»
На маркетинг нового «Человека-паука» потратили рекордные 309 млн долларов
Исследование: медленный выдох может сделать человека более склонным к риску

2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Елена Мельникова/Агентство «Москва»

Воскресенье, 2 августа, оказалось самым теплым днем в столице с начала года. К 17.00 температура на метеостанции ВДНХ достигла +30,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Предыдущие рекорды держались за 21 мая и 2 июля — тогда воздух прогрелся до +30,4 градуса. «Воскресенье принесло в столицу шестой „тридцатник“ с начала года, теперь их по три у мая и у лета», — написал Леус.

День совпал с Ильиным — в народном календаре с него начиналась осень: дни становятся короче, ночи холоднее, вода в реках остывает. «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается», — говорили в народе.

На 1 и 2 августа в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Его вводят, когда погода может представлять опасность для здоровья и повышать риск чрезвычайных ситуаций.

Впрочем, жара надолго не задержится. Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова пообещала, что температура пойдет на спад уже в понедельник, 3 августа.

Расскажите друзьям