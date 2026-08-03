«Разговоры о важном» и военная подготовка: Минпросвещения разослало школам шаблоны внеурочных курсов

Министерство просвещения направило в школы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026–2027 учебный год. В перечень вошли «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», «Орлята России», военные учебные сборы и начальная военная подготовка.
Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. За весь период обучения: 1350 часов — в начальной школе, 1700 — в средней, 680 — в старшей. Что именно изучать и сколько времени на это выделить, решат сами школы.
У курсов уже есть рекомендации по часам: «Разговоры о важном» — 1 час в неделю с 1-го по 11-й класс, «Россия — мои горизонты» — 1 час в 6–11-х классах, «Орлята России» — 1 час в 1-м классе и 2 часа во 2–4-х, военная подготовка — 17 часов в 8-м классе и 35 — в 10-м.
Шаблоны программ доступны в Конструкторе рабочих программ на сайте «Единое содержание общего образования».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столичных школах курса по изучению родного края. Он предназначен для учеников 5–7-х классов. В 5-м классе будут изучать историю столицы с древнейших времен до середины XVI века. В 6-м — с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса, для 7-х классов, посвящена новейшей истории.