«Разговоры о важном» и военная подготовка: Минпросвещения разослало школам шаблоны внеурочных курсов

У курсов уже есть рекомендации по часам: «Разговоры о важном» — 1 час в неделю с 1-го по 11-й класс, «Россия — мои горизонты» — 1 час в 6–11-х классах, «Орлята России» — 1 час в 1-м классе и 2 часа во 2–4-х, военная подготовка — 17 часов в 8-м классе и 35 — в 10-м.