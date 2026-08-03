Нолан ответил критикам «Одиссеи»: «Они считают, что, раз они распознали прием, он теряет силу»

В подкасте с Чжун Шу Кристофер Нолан, чья «Одиссея» вышла 17 июля, ответил критикам, упрекающим фильм в излишней простоте.
«Часто фильмы критикуют так: „Персонажа специально сделали симпатичным зрителю. Им манипулируют, чтобы зрители ему сочувствовали“. И это фундаментальный недостаток современной кинокритики. Потому что возможность идентифицировать механизм не означает, что он перестал работать», — объяснил режиссер.
Он добавил: «Я говорю скорее о любительской критике — они считают, что, раз распознали прием, он теряет силу. В некоторых случаях это действительно так, и язык кино эволюционирует. Когда прием становится слишком знакомым, его приходится менять. Но как режиссеры мы пользуемся этим общим языком. Мы опираемся на это понимание. Наша аудитория видела много фильмов и понимает этот язык».
«Одиссея» стала 13-й полнометражной картиной Нолана. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
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