12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение

12 августа пройдет полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Об этом РИА «Новости» рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
По его словам, астрономическое явление начнется около 20.00 на полуострове Таймыр, где Луна полностью закроет Солнце. После этого тень спутника Земли пройдет через Северный полюс, Гренландию, Исландию и достигнет Испании, где также наступит полная фаза затмения.
В России получится наблюдать только частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Петербурге и других северных городах. Алексеев отметил, что лучше всего затмение будет видно в 20.46 по московскому времени.
28 августа состоится частное лунное затмение. Его застанут жители восточного побережья Северной Америки, Южной Америки и в Антарктиде. Астроном отметил, что в европейской части России будут видны лишь небольшие фазы полутеневого затмения при заходе луны, их можно заметить около 5 утра по Москве.
12 августа россиян также ждет парад планет. Перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом.