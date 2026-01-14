Сын маминой подруги. Как Ваня Дмитриенко стал главным певцом России

Почему мы вообще говорим о Ване Дмитриенко — только факты
В 2025 году Дмитриенко стал главным артистом года по версии «Яндекс Музыки». Не отстали и конкуренты из «VK Музыки», назвав его прорывом года. В той же «Яндекс Музыке», единственном российском стриминге с открытым количеством аудитории, он близок к 10 млн ежемесячных слушателей: пока остановился на отметке 9,8 млн. Опять же, это больше, чем у всех остальных. И конечно же, песни: «Силуэт» (дуэт с актрисой и девушкой Вани — Аней Пересильд) и «Шелк» уже несколько месяцев не вылезают из топ-10 чартов «Яндекс Музыки» и «VK Музыки». Кажется, поводов для разговора о Дмитриенко достаточно.
Дмитриенко появился не сегодня — вспоминаем «Венеру-Юпитер»
Начало карьеры Дмитриенко сложно назвать каким-то выбивающимся из типичного «вырос там-то, начал писать песни, завирусился трек». Ваня родился в Красноярске в 2005-м, в детстве ходил на вокал и в театр, в 12 лет переехал с семьей в Москву, в столице походил по кастингам музыкальных конкурсов, попал к продюсеру Евгению Орлову, который стал его творческим наставником и посоветовал Дмитриенко подписаться на лейбл Zion Music, открывший Элджея и Niletto.
Позже Дмитриенко признавался, что «дядя Женя» Орлов сильно повлиял на него: ругал после первых концертов, не выбирая выражений, объяснял, как не бояться публики. «Он говорил прямо: „Ну че ты стоишь как обосранный олень? Ну что ты их боишься-то — всех людей? Ты артист“», — вспоминал Ваня.
Первые успехи Дмитриенко связаны с тиктоком. В январе 2020 года он завел в новой соцсети аккаунт, в котором опубликовал видео с липсинком под песню Егора Крида «Голубые глаза». Увидев, что ролик залетел в рекомендации соцсети, Ваня пообещал «снимать только отвратительный контент, который будет залетать в реки». «Отвратительным контентом» оказались липсинки и танцы с другими тиктокерами, а также каверы других популярных песен, исполненные Ваней под гитару. Все это позволило Дмитриенко довольно быстро набрать аудиторию в тиктоке.
Первой самостоятельной песней Дмитриенко была не «Венера-Юпитер», как принято предполагать, а «В сердечке нить» — распевный полуречитатив, вдохновленный Максом Коржом, который довольно неожиданно разгоняется в припеве до поп-рока в духе чуть ли не Imagine Dragons. Всенародным хитом песня не стала, но подписчикам Вани понравилась. В том же 2020-м Ваня выпустил еще три песни — «Танцуй», «Такие дела» и «Навечно», — звучащие как вся популярная музыка тех лет: немного Крида, немного Коржа, немного поп-рэпа. Но главное произошло в конце 2020 года: Дмитриенко выложил в тиктоке кусочек еще не вышедшей «Венеры-Юпитера», под который люди массово начали снимать свои ролики.
Ваня потом признавался в интервью у Ксении Собчак: песня не его (ее написал сонграйтер Артем Шаповалов), и, вообще-то, сам Ваня сначала не хотел ее петь, но его уговорила сопродюсер и совладелец Zion Music Ирина Щербинская.
Сразу после выхода в самом начале 2021 года песня возглавила топ-чарты Apple Music, Spotify и «Яндекс Музыки», удерживая лидерство несколько недель. Популярность Вани вышла далеко за пределы тиктока — прямо во вселенную музыкальных премий и большого шоу-бизнеса. Так Дмитриенко стал самым молодым обладателем премии «Золотой граммофон», ему было всего 16.
Переходный период
С большой популярностью пришел и кризис идентичности. В 2021 году Ваня продолжил выпускать песни, которые если и не пытались прямо повторить успех «Венеры-Юпитера», то работали по схожему рецепту: узнаваемый, немного хриплый тембр и фонетика Вани со смягчением согласных звуков + акустическая гитара + простой бит. Песни не выстрелили настолько сильно, как «Венера-Юпитер», и Ваня начал опасаться, что останется автором одного хита.
«Это были такие четыре года, когда непонятно было, куда иду», — так уже в 2025 году Ваня вспоминал период после главного хита. Ваня записывал сольные песни, фитовал с Линой Ли, Анет Сай, Хабибом и другими поп-артистами, делал новогоднюю версию «Венеры-Юпитера», но ничего кардинального ни в музыке, ни в лирике, ни в образе, ни в восприятии (глазами масс) артиста так и не менялось.
В массовом сознании Дмитриенко так и оставался исполнителем «Венеры-Юпитера», который «попал в обойму» — мелькает на ТВ-шоу, даже участвует в кино (играл то ли Бенни Андерсона, то ли Бьорна Ульвеуса из группы ABBA в ремейке «Ивана Васильевича», а также снялся в ремейках «Бриллиантовой руки» и «Операции „Ы“»).
В то же время Дмитриенко проявлял себя еще и как сонграйтер. Он писал песни в первую очередь себе, что редкость для поющих тиктокеров, из ряда которых он сильно выбивался. Помимо себя, Ваня начал писать песни для других. В том же интервью Собчак он рассказал, как написал песни «Завтра» и «Бейби» для Григория Лепса, вторую даже спел вместе с ним.
Важно отметить, что эти песни, вышедшие в 2022 и 2023 годах, звучали в другой, непривычной для «старого» Дмитриенко стилистике — более брутальной и роковой. Сейчас песни кажутся приквелом к тому, что произойдет с творчеством Дмитриенко дальше.
Прорыв
В 2024 году Дмитриенко решается обновить все — и звук, и образ. В разговоре с Собчак он рассказал, как уговорил продюсера Zion Music Дениса Саттарова сделать ставку на новые треки «Вишневый» и «Цветаева», несмотря на то что Саттаров указывал, что «Вишневый» — это «шаффл», а Сергей Жуков, с которым Дмитриенко советовался, — что «Цветаева» написана «от лица мажора», которых, по его мнению, «в России не любят».
У Саттарова с Жуковым были и другие поводы беспокоиться: оба трека написаны в нехарактерном для Вани стиле — рокерском, энергичном. Они построены по довольно похожему сценарию, опробованному чуть ли не еще в 1991 году Куртом Кобейном: тихий куплет с мягкими гитарами сменяет шквальный жесткий припев с надрывным голосом.
Музыкальные ниточки новых треков Дмитриенко можно привести много к чему: в сети, например, нашли схожести трека «Шелк» со старой песней Ленни Кравица. Но, пожалуй, самым ближайшим референсом будет творчество итальянской группы Måneskin, которая довела до простоты и прямоты наработки инди-слиза 2000-х, с той разницей, что творчество Дмитриенко можно назвать в некотором роде уже упрощенным прочтением Måneskin. В схожей стилистике работает артист Xolidayboy — и тоже с большим успехом (более 6 млн слушателей в «Яндекс Музыке»).
Стоит присмотреться и к обложке сингла «Вишневый»: вместо юного парня со взъерошенным пепельным блондом там красуется молодой подкачанный человек солидного вида в обтягивающей футболке, классических брюках и черных ботинках, с естественным цветом волос.
Новый образ и звук Дмитриенко освежил его карьеру, оба трека хорошо приняла публика. Но впереди был еще более мощный успех, перекрывший даже достижения «Венеры-Юпитера»: летом-осенью 2025-го по очереди выходят две песни: сольная «Шелк» и «Силуэт» с юной актрисой Аней Пересильд, известной по роли Айгуль в сериале «Слово пацана». Обе песни построены на том же приеме «тихо — громко» и в итоге принесли Дмитриенко всероссийскую популярность.
Кто и как слушает Дмитриенко
Несмотря на реверансы в сторону «большого» шоубиза (кавер «31 весны» «Ночных снайперов», фиты с Лепсом и группой «Моя Мишель»), Дмитриенко считался чисто подростковым артистом для соответствующей аудитории.
В 2025 году все радикально изменилось. Его соцсети (1,2 млн в инстаграме* и 170 тыс. в телеграме) — место сбора разных поколений. Хоть нынешняя аудитория Дмитриенко преимущественно женская, социальный и возрастной охват поражает, даже если просто спуститься в комментарии и почитать самые залайканные.
«Ваня, сымай шубу, покажи тетям, что такое огонь», — так выглядит один из самых популярных комментов под сниппетом последней песни. «Меня очень цепляет то, как он галстук поправил, и взгляд. <...> Умеет», — пишет в соцсети девушка, у которой в профиле фотографии с ребенком.
На самом деле и подробного статистического анализа аудитории 20-летнего Дмитриенко не нужно, для того чтобы понять, насколько много и на концертах, и в соцсетях артиста встречается людей сильно старше него. На выступлениях Вани много семейных пар с детьми, что подчеркивает то, как он способен объединять поколения.
«Егор Крид: девочки 0–25. Прохор Шаляпин: девочки 50–80. Ваня Дмитриенко: 0–80», — пожалуй, самый меткий комментарий из его соцсетей. Он набрал несколько тысяч лайков.
В сети часто отмечают, насколько взрослым для своего возраста кажется Дмитриенко. В качестве примера приводят то, как он уверенно держался в разговоре с Ксенией Собчак, известной своим жестким подходом к интервью.
Еще один важный момент — личная жизнь Дмитриенко, которая уводит его персону еще и в сферу телеграм-каналов и вертикальных видео про жизнь звезд. Его роман с Аней Пересильд сначала стал предметом просто слухов, а потом — после подтверждения этих слухов — точкой обсуждения.
О чем говорит его успех
«Ваня Дмитриенко — редчайший пример монокультуры в нынешней российской музыке. Посреди всеобщей культурной дезинтеграции и образования больших и маленьких информационных осколков Дмитриенко смог никого не разозлить, ни для кого не стать чужим и отвратительным, а еще и стать человеком, которого: а) слушают, б) обсуждают.
Дмитриенко — интуитивно или намеренно — сумел нащупать в себе для многочисленной аудитории женщин старше него на десять и более лет образ то ли идеального будущего зятя, то ли несбывшейся подростковой мечты.
Этот тот самый идеальный сын маминой подруги, который в глазах тех, кто постарше, оппонирует коллективным Айсгергерту и Мэдкиду. То есть это не вызывающий чувство опасности брутальный штрих-темщик, который может обидеть, и в то же время не проблемный дрейн-кид в оверсайзе, с непонятными увлечениями.
Забавно, что в Штатах есть сравнительно похожий кейс — ровесник Дмитриенко, артист Sombr, который будто бы уносит миллениалок 30+ во времена праймового Алекса Тернера и парней в узкачах. Только эти парни если не внешне, то морально уже успели соскуфиться, а Sombr — уже несбыточная проекция их прайма в текущую действительность. Думаю, с похожей оптикой нынешние тридцатилетние и старше девушки смотрят и на Дмитриенко у нас. Только Ваня, в отличие от Сомбра, который ведет себя все-таки соответствующе возрасту (и даже младше, про него снимают тиктоки о том, как он несмешно шутит и поставляет кринж), излучает редкую солидность.
Дмитриенко умудряется существовать где-то вне темных двадцатых: на данный момент риск того, что он неслучайно попадет в ТГ-канал „Архив темных двадцатых“, куда складывают те или иные приметы времени, равен нулю (кроме этого меншна: пользуясь случаем, передаю салют ребятам!). Дмитриенко абсолютно травояден и безопасен, не говорит лишнего. Его музыка при этом вневременная — его монескин-рок можно было себе представить хоть в 2011 году в связке с условной группой „Нервы“, хоть в 2020-м.
Все это вряд ли бы работало, не будь у певца песен: стоит признать, что у Дмитриенко есть чувство нужного хука, интонации, ноты, строчки — послушав тот же „Силуэт“, предельно сложно избавиться от припева в голове. Ну и, конечно, роман с Пересильд — как вишенка на торте.
А еще у Вани есть прикольная история трансформации: давайте будем честны, могли ли мы в условном 2022 году в этом тиктокере, казавшемся автором очередного одного хита, увидеть будущего краша всех поколений? Вот и я нет».
* Инстаграм принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ.