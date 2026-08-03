Праздник огурца в Суздале посетили рекордные 20 тыс. человек

В Суздале прошел XXIV Праздник огурца. Фестиваль впервые длился два дня и собрал рекордные 20 тыс. посетителей на площадке Музея деревянного зодчества. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Праздник состоялся 1 и 2 августа. По предварительным данным, всего за эти дни Суздаль посетили более 35 тыс. человек. В следующем году фестиваль отметит 25-летие.
Специально к празднику сотрудники музея подготовили около трех тонн малосольных и маринованных огурцов. Гости могли попробовать их в «Засолочной избе», а также поучаствовать в скоростном поедании огурцов, огуречном тире, танцах с малосольными огурцами и забегах в лаптях. Впервые на фестивале провели Огуречный квиз об истории овоща и местах его выращивания.
На фестивале также прошли гастрономические мастер-классы. Бренд-шеф ресторана «Матрешка» Владислав Пискунов приготовил ботвинью с огурцом и рыбой и салат из клубники с малосольными огурцами. Повар Александр Борисов показал, как делать битые огурцы, а ирландский шеф Пол Кэрролл представил маринованного лосося с огурцами, кефиром и мятой и лимонный тарт с огурцом.
Музыкальную программу составили выступления «Полыни Folk», Matanya, «Репы», Slaveta, Sumorota, Clever, «КоленкорЪ», Runa Project и других артистов. Специальным гостем стала певица Влада Miravi. Вечером на фестивале проходили фолк-диджей-сеты «Beat/овка».
Для детей организовали встречу с Копатычем из «Смешариков», мастер-классы, викторины и квесты. На территории также работали ремесленные ряды, старинные аттракционы и ярмарка.
Продолжением фестиваля стала премьера нового сезона аудиовизуального шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья». Его показывают на стенах Суздальского кремля до 12 августа.