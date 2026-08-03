Праздник огурца в Суздале посетили рекордные 20 тыс. человек

Специально к празднику сотрудники музея подготовили около трех тонн малосольных и маринованных огурцов. Гости могли попробовать их в «Засолочной избе», а также поучаствовать в скоростном поедании огурцов, огуречном тире, танцах с малосольными огурцами и забегах в лаптях. Впервые на фестивале провели Огуречный квиз об истории овоща и местах его выращивания.