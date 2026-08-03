В Москве с 5 по 7 августа ожидается жара до +32 градусов

В Москву возвращается аномальная жара. По данным столичного управления МЧС, которыми поделился «Интерфакс», с 5 по 7 августа температура воздуха днем будет достигать +30–32 градуса.
Спасатели рекомендуют в самые жаркие часы пить больше воды, носить головные уборы и одежду из натуральных тканей, а также по возможности оставаться в тени и избегать длительного пребывания на солнце.
В последние дни в столице уже действовал повышенный уровень погодной опасности из-за высоких температур. Новая волна жары, по прогнозам синоптиков, продлится как минимум до конца рабочей недели.