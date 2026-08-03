В «Гараже» покажут тайваньское кино 1980-х: Хоу Сяосяня, Эдварда Яна и Цая Минляна

Тайваньскую «новую волну» нередко ставят в один ряд с французской. В начале 1980-х молодые режиссеры отказались от коммерческой и пропагандистской кинопродукции в пользу реалистических фильмов о том, что видели вокруг. В 1987 году они выпустили манифест, объявив свое кино альтернативой мейнстриму. Именно с тайваньской «новой волной» связывают распространение «медленного кино» — внимательного к деталям, повседневности и ностальгии.