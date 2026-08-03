В «Гараже» покажут тайваньское кино 1980-х: Хоу Сяосяня, Эдварда Яна и Цая Минляна

С 15 по 31 августа в лектории Музея «Гараж» пройдет ретроспектива нового тайваньского кино 1980-х. В программе — фильмы Хоу Сяосяня, Эдварда Яна и Цая Минляна, ключевых фигур авторского кино. Показы сопроводят лекции, подготовленные вместе с книжным магазином «Желтый двор».
Тайваньскую «новую волну» нередко ставят в один ряд с французской. В начале 1980-х молодые режиссеры отказались от коммерческой и пропагандистской кинопродукции в пользу реалистических фильмов о том, что видели вокруг. В 1987 году они выпустили манифест, объявив свое кино альтернативой мейнстриму. Именно с тайваньской «новой волной» связывают распространение «медленного кино» — внимательного к деталям, повседневности и ностальгии.
В ретроспективу вошли «В наше время», «Взросление», «Парни из Фенкуя», «Время жить и время умирать», «Тайбэйская история», «Куэй-мэй, женщина» и «Пыль суетной жизни». Их объединяют темы молодости, взросления, изменений в обществе, города и деревни. Завершит программу фильм Цая Минляна «Бунтари неонового бога» — он снят уже в 1990-е, но продолжает разговор, начатый в 1980-х.
Недавно «Гараж» также анонсировал музыкальную программу совместно с ИМИ. В ее рамках проходят концерты и лекции. Уже выступила Kate NV, в сентябре состоится концерт Samrattama, в октябре — Fazi.