В «Гараже» покажут тайваньское кино 1980-х: Хоу Сяосяня, Эдварда Яна и Цая Минляна

Universal стала первой студией в этом году, собравшей более 4 млрд долларов в прокате
Анна Пересильд пускается в бега в трейлере роуд-муви «Без оглядки»
Исследование: пережить утрату помогает не подавление эмоций, а их проживание
Российские синхронистки выиграли первое золото на международных стартах после отстранения
Солнечное затмение в Москве будет видно в течение всего девяти минут
ФАС возбудила дело против Apple из-за российских приложений
В Болонье открылась библиотека Умберто Эко. В ней более 32 тысяч книг
В Москве с 5 по 7 августа ожидается жара до +32 градусов
Amazon снимет анимационный сериал по Warhammer 40,000. Его спродюсирует Генри Кэвилл
Праздник огурца в Суздале посетили рекордные 20 тыс. человек
В Москве стартовал сезон арбузов и дынь
Человек впервые вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу
Московский «Остров мечты» открыл новую уличную часть парка с экстремальными аттракционами
В московских торговых центрах за год закрылись 2300 магазинов и других объектов
Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники»
В России появятся три новые вакцины от рака
Нолан ответил критикам «Одиссеи»: «Они считают, что, раз они распознали прием, он теряет силу»
«Разговоры о важном» и военная подготовка: Минпросвещения разослало школам шаблоны внеурочных курсов
12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение
Суд обязал московский оркестр выплатить компенсацию пианисту, которого уволили за плохую игру
2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года
В Роскачестве рекомендовали не покупать разрезанные арбузы
Известный альпинист Нирмала Пурджи погиб во время очередного восхождения
Шону Астину пришлось продать дом из-за низкого гонорара за съемки во «Властелине Колец»
В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-слоп»
«Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов за дебютный уик-энд в мировом прокате
Звезда «Одержимости» Инде Наварретт хочет сыграть Мистик в «Людях Икс»
Жара в Москве преодолела отметку в 30 градусов — в третий раз за лето

В «Гараже» покажут тайваньское кино 1980-х: Хоу Сяосяня, Эдварда Яна и Цая Минляна

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Гараж»

С 15 по 31 августа в лектории Музея «Гараж» пройдет ретроспектива нового тайваньского кино 1980-х. В программе — фильмы Хоу Сяосяня, Эдварда Яна и Цая Минляна, ключевых фигур авторского кино. Показы сопроводят лекции, подготовленные вместе с книжным магазином «Желтый двор».

Тайваньскую «новую волну» нередко ставят в один ряд с французской. В начале 1980-х молодые режиссеры отказались от коммерческой и пропагандистской кинопродукции в пользу реалистических фильмов о том, что видели вокруг. В 1987 году они выпустили манифест, объявив свое кино альтернативой мейнстриму. Именно с тайваньской «новой волной» связывают распространение «медленного кино» — внимательного к деталям, повседневности и ностальгии.

В ретроспективу вошли «В наше время», «Взросление», «Парни из Фенкуя», «Время жить и время умирать», «Тайбэйская история», «Куэй-мэй, женщина» и «Пыль суетной жизни». Их объединяют темы молодости, взросления, изменений в обществе, города и деревни. Завершит программу фильм Цая Минляна «Бунтари неонового бога» — он снят уже в 1990-е, но продолжает разговор, начатый в 1980-х.

© «Гараж»

Недавно «Гараж» также анонсировал музыкальную программу совместно с ИМИ. В ее рамках проходят концерты и лекции. Уже выступила Kate NV, в сентябре состоится концерт Samrattama, в октябре — Fazi.

Расскажите друзьям