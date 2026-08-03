ФАС возбудила дело против Apple из-за российских приложений

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Apple. Ведомство заявило, что компания не выполнила часть ранее выданного предупреждения об устранении дискриминационных условий для российских цифровых сервисов. Об этом сообщило издание РБК.
По данным ФАС, Apple не обеспечила возможность предустановки на устройства с iOS магазина приложений RuStore и национального мессенджера Max. Именно это стало основанием для нового разбирательства.
При этом в ведомстве отметили, что часть требований компания все же выполнила. С 27 июля в новой версии программного обеспечения появилась возможность предустановки российской поисковой системы.
Если по итогам рассмотрения дела ФАС признает Apple нарушителем закона о защите конкуренции, компании грозит административный штраф. В службе напомнили, что претензии к корпорации из-за возможной дискриминации разработчиков и цифровых сервисов рассматривают антимонопольные органы и в других странах, включая государства БРИКС.