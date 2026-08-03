В Болонье открылась библиотека Умберто Эко. В ней более 32 тысяч книг

Коллекция организована по тематическим залам: от средневековой философии до семиотики, от литературы до лингвистики, от комиксов до алхимии, магии и теорий заговора. На полках также находятся более 2000 изданий работ самого Эко и около 600 книг о нем, а также полная коллекция журнала Linus, сооснователем которого он был. Отдельные стеллажи посвящены любимым авторам Эко: Джойсу, Нервалю и Борхесу.