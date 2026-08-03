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В Болонье открылась библиотека Умберто Эко. В ней более 32 тысяч книг

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Unibo

В Болонском университете открылась библиотека Умберто Эко, известного по книгам «Имя розы» и «Маятник Фуко». В ней хранится более 32 тыс. книг из кабинета писателя в Милане. Позже коллекцию пополнят тома из его загородного дома в Монте-Чериньоне.

В библиотеке сохранили принципы организации, задуманные самим Эко: междисциплинарные связи и перекрестные отсылки между текстами, которые были частью его рабочего метода. Структура позволяет читателям двигаться по нелинейным маршрутам.

Коллекция организована по тематическим залам: от средневековой философии до семиотики, от литературы до лингвистики, от комиксов до алхимии, магии и теорий заговора. На полках также находятся более 2000 изданий работ самого Эко и около 600 книг о нем, а также полная коллекция журнала Linus, сооснователем которого он был. Отдельные стеллажи посвящены любимым авторам Эко: Джойсу, Нервалю и Борхесу.

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Эко был профессором Болонского университета. Здесь он воспитал поколения ученых и помог сделать вуз одним из мировых центров семиотики и исследований в области коммуникации. Эко скончался в 2016 году в Милане от рака поджелудочной железы.

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