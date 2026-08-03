Amazon снимет анимационный сериал по Warhammer 40,000. Его спродюсирует Генри Кэвилл

Проект станет спин-оффом анимационной антологии Prime Video «Секретный уровень». В ее первом сезоне, вышедшем в 2024 году, был эпизод по Warhammer 40,000. Новый сериал будет развиваться параллельно с игровой экранизацией франшизы, главную роль в которой исполнит Генри Кэвилл.