Amazon снимет анимационный сериал по Warhammer 40,000. Его спродюсирует Генри Кэвилл

Amazon MGM Studios разрабатывает анимационный сериал по вселенной Warhammer 40,000. Об этом сообщает Variety.
Актер также станет исполнительным продюсером мультсериала. Вместе с ним над проектом будут работать Натали Вискузо, создатель «Секретного уровня» Тим Миллер, Рой Ли и Энди Смилли из Games Workshop.
Соавтором и режиссером сериала выступит Дейв Уилсон, который поставил эпизод «Секретного уровня» по Warhammer 40,000. Проект он разрабатывает вместе со сценаристом Джоном Орлоффом («Властелины воздуха», «Братья по оружию»).
Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что в центре истории окажется Караул Смерти — элитное подразделение космодесантников, которое специализируется на борьбе с инопланетными угрозами.
По словам Уилсона, «Секретный уровень» изначально задумывался не только как антология, но и как площадка для запуска более масштабных историй. Режиссер отметил, что хотел снять длинную историю во вселенной Warhammer 40,000 больше 20 лет.
Amazon развивает сразу несколько экранизаций видеоигр. Prime Video уже выпускает сериал «Фоллаут», а сейчас готовит проекты по Tomb Raider, God of War, Life Is Strange, Mass Effect и Wolfenstein.