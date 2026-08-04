Продажи «Одиссеи» Гомера выросли в России на 254%

«Одиссея» Кристофера Нолана увеличила интерес россиян к оригинальной поэме и мифам Древней Греции. Это выяснили аналитики «Мегафона» и сети книжных «Читай-город». С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».
Продажи «Одиссеи» Гомера стали расти еще весной. По сравнению с аналогичными месяцами прошлого года в апреле они увеличились на 35%, в мае — на 116%, в июне — на 159%, а в июле — на 254%. В целом нынешним летом поэму покупали на 198% чаще, чем прошлым. Общие продажи всех произведений Гомера выросли на 125% год к году.
Эпический боевик Нолана вдохновил зрителей не только на прочтение поэмы. В последнюю неделю июля объем трафика на сайтах, посвященных древнегреческим мифам и их исследованию, вырос в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей. Количество пользователей этих ресурсов увеличилось на 46%.
62% аудитории ресурсов о фильме и античной мифологии составили мужчины. Более 40% пользователей были в возрасте от 35 до 44 лет, еще 24% — от 25 до 34 лет и 16% — от 45 до 54 лет. Наиболее активно темой интересовались жители Москвы, Краснодара и Петербурга, а также Ростовской и Самарской областей.
«Одиссея» стала тринадцатой полнометражной картиной Нолана. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Лента основана на одноименной древнегреческой поэме Гомера о возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны.
Главную роль исполнил Мэтт Деймон, Телемаха сыграл Том Холланд, Пенелопу — Энн Хэтэуэй, а Антиноя — Роберт Паттинсон. В актерский состав также вошли Зендея, Шарлиз Терон, Люпита Нионго и Джон Бернтал. К 3 августа мировые сборы картины достигли 911,4 млн долларов. По этому показателю «Одиссея» почти догнала предыдущую работу Нолана — фильм «Оппенгеймер», который заработал около 975 млн долларов.