Продажи «Одиссеи» Гомера выросли в России на 254%

Продажи «Одиссеи» Гомера стали расти еще весной. По сравнению с аналогичными месяцами прошлого года в апреле они увеличились на 35%, в мае — на 116%, в июне — на 159%, а в июле — на 254%. В целом нынешним летом поэму покупали на 198% чаще, чем прошлым. Общие продажи всех произведений Гомера выросли на 125% год к году.