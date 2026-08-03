Московский «Остров мечты» открыл новую уличную часть парка с экстремальными аттракционами

Московский парк развлечений «Остров мечты» запустил новую уличную часть, которая начала работать в тестовом режиме. После полного открытия парк станет одним из пяти крупнейших в мире по количеству механических аттракционов: уже в этом году их число превысит 60. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба парка.
Новая территория сопоставима по площади с крытой частью парка и включает пять тематических зон, прогулочные маршруты, кафе, рестораны и общественные пространства. Теперь по единому билету гости смогут посетить 15 тематических зон, им доступны более 100 видов развлечений.
Среди новых локаций — «Долина исследователей» с десятью аттракционами, включая 68-метровую башню свободного падения и гигантский маятник с вращением на 360 градусов, «Территория скорости» с экстремальными американскими горками «Пламя скорости», а также «Деревня дримчиков», «Город мечтателей» и «Рыбацкая бухта» с набережной, пирсом и смотровыми площадками.
Основатель проекта Амиран Муцоев назвал открытие уличной части ключевым этапом развития «Острова мечты», который завершает создание единого тематического парка. По словам генерального директора Бориса Пищика, самые сложные аттракционы запускают только после полного цикла испытаний и получения необходимых разрешений.
При создании новой территории разработчики уделили внимание озеленению: здесь высадили более 260 деревьев и около 8000 кустарников, сохранив часть существующего природного ландшафта.
Пока уличная часть работает в формате soft opening. Официальное открытие с праздничной программой состоится в День города Москвы.