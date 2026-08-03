Московский «Остров мечты» открыл новую уличную часть парка с экстремальными аттракционами

Московский парк развлечений «Остров мечты» запустил новую уличную часть, которая начала работать в тестовом режиме. После полного открытия парк станет одним из пяти крупнейших в мире по количеству механических аттракционов: уже в этом году их число превысит 60. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба парка.