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Человек впервые вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу

Афиша Daily
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Фото: @b.kubkowski

Польский 32-летний пловец Бартломей Кубковский первым в истории вплавь пересек Балтийское море между Швецией и Польшей. Он преодолел более 160 километров примерно за 55 часов, сообщает RMF24.

Кубковский начал заплыв в пятницу у берегов Швеции и вечером в воскресенье добрался до пляжа в польском Дзивнуве. Все это время Кубковский не спал, не отдыхал и ни разу не касался лодки сопровождения. По словам представителя его команды Марцина Цесляка, на вторую бессонную ночь у пловца начались галлюцинации и периодические помутнения сознания.

Видео: @b.kubkowski

«Он ни разу не прикоснулся к лодке, не отдыхал, не спал, плыл гребок за гребком весь день», — рассказал Цесляк.

Заплыв стал для Кубковского пятой попыткой пройти этот маршрут. В 2022 году он остановился после 115 километров и 32 часов в воде. В 2025-м спортсмен проплыл 159 километров за 53 часа, но потерял сознание за 11 километров до польского берега.

Кубковский посвятил достижение подопечным благотворительного фонда Cancer Fighters. Пока он плыл через Балтийское море, для организации собрали почти 600 тыс. злотых (около 12,9 млн рублей).

Видео: @b.kubkowski

Кубковский — создатель проекта Ultra Baltic Swim, мировой рекордсмен в 24-часовом плавании и многократный призер чемпионатов Польши и мира. К новой попытке он готовился с начала года: проводил тренировки продолжительностью до полутора суток, плавал ночью и отрабатывал многокилометровые дистанции в бассейне.

Кубковский не стал первым человеком, переплывшим Балтийское море вообще. В 2017 году 26-летний польский пловец Себастьян Карась преодолел около 100 километров от Колобжега до датского острова Борнхольм. Он провел в воде около 28,5 часа. 

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