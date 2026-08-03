Человек впервые вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу

Кубковский начал заплыв в пятницу у берегов Швеции и вечером в воскресенье добрался до пляжа в польском Дзивнуве. Все это время Кубковский не спал, не отдыхал и ни разу не касался лодки сопровождения. По словам представителя его команды Марцина Цесляка, на вторую бессонную ночь у пловца начались галлюцинации и периодические помутнения сознания.